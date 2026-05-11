Perrito que fue quemado con químico en el Atlántico permanece en cuidados intensivos

Quemaduras en la cabeza y en sus patas delanteras mantienen en cuidados intensivos a ‘Rodolfo’, un perro al que rescataron en el municipio de Soledad (Atlántico) luego de que desconocidos le arrojaron soda cáustica para ahuyentarlo de la zona.

Daniela Useche, líder de la Fundación Mascoti, contó que en principio el canino fue auxiliado por un grupo de personas que notó sus heridas y el dolor que le producían las quemaduras. Sin embargo, por la gravedad del caso, debió ser hospitalizado en una clínica veterinaria.

"Rodolfo fue rescatado en la carrera 30 de Soledad, donde llegó corriendo con el químico en la piel. Ahí fue atendido por varias personas que lo vieron desesperado y le echaron agua, porque en ese momento pensaron que era lo mejor que podían hacer", contó Useche.

"Pero no se imaginan el nivel de las quemaduras tan tristes que tuvo que tener él, que la piel se le desprendía y se quedaba pegado en cualquier espacio en el que él se recostaba", agregó.



Useche aseguró que las autoridades ya están al tanto de este caso y, junto a la fundación, avanzan en las investigaciones para esclarecerlo. Para ello se están revisando las cámaras de seguridad y se están recopilando testimonios de personas que frecuentan la zona en busca de información que permita identificar a los culpables.

Así mismo se está realizando una campaña para recoger dinero y pagar los costos de su tratamiento médico y posterior recuperación, pues tiene tejidos en estado necrótico, es decir, con muerte de las células, y alto riesgo de contraer infecciones por las quemaduras sufridas.