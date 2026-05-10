EPS del Atlántico tendrán plazo para garantizar atención médica en todos los municipios

Hasta el próximo 22 de mayo fue el plazo estipulado por la Gobernación del Atlántico para que las EPS que operan en el departamento firmen contratos con los hospitales públicos locales y garanticen atención médica completa a sus afiliados sin necesidad de desplazarse a Barranquilla.

De esa manera fue establecido por el secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, tras liderar una mesa de trabajo con representantes de las EPS y las Empresas Sociales del Estado, llamadas ESE.

Allí, remarcó la necesidad de que las aseguradoras tengan los servicios y tecnología necesaria para que no pierda a sus pacientes.

“No podemos estar diciéndole a un paciente que vaya a otro municipio o a otra ciudad porque no podemos hacer un examen de laboratorio o un estudio”, afirmó el funcionario, subrayando que los servicios deben resolverse en el territorio donde vive el usuario.



En ese sentido, la Secretaría reiteró que las EAPB, conocidas como EPS, deben garantizar la disponibilidad de todas las tecnologías y servicios de salud en el municipio de residencia del afiliado, con el fin de evitar traslados innecesarios que representan costos adicionales y riesgos para las familias.

El secretario de Salud departamental explicó que, además, es fundamental avanzar en el ajuste del valor por usuario conforme al incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), así como en el mejoramiento de la cápita para los servicios de urgencias.

De igual forma, señaló la necesidad de que se contrate servicio de certificación de defunción domiciliaria por parte de médicos en los municipios.

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"Para que estas familias no padezcan además una situación engorrosa y no tener quién haga un acta de defunción en su casa”, explicó el secretario Fajardo Jordán quien además resaltó la importancia de humanizar la atención incluso en momentos críticos.

En cuanto al fortalecimiento de la red pública, la Gobernación confirmó que las 20 nuevas ambulancias gestionadas estarán destinadas exclusivamente a las ESE para el traslado asistencial básico, priorizando remisiones hacia centros de mayor complejidad en Sabanalarga y Soledad, y solo en casos estrictamente necesarios hacia Barranquilla por evento.

Desde el sector asegurador, Carmen Julia Niño Pantoja, gerente de Mutualser para el Atlántico, informó que su entidad ya cuenta con un 98 % de contratación en el departamento, habiendo cerrado mesas de negociación con 12 de los 14 municipios donde operan, quedando solo dos acuerdos pendientes por firmar.

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Pier Angeli Velasco, gerente de la ESE Hospital de Ponedera, resaltó la necesidad de mejorar las tarifas contractuales por parte de las EPS al momento de contratar con las Empresas Sociales del Estado.

"Los gerentes de los hospitales tenemos que preocuparnos por mejorar las tarifas, porque si tenemos una mejor tarifa, un mejor pago, vamos a prestar unos servicios con mayor calidad", puntualizó.

Asimismo, se estableció la necesidad de garantizar servicios básicos de consulta externa y apoyo diagnóstico en cada municipio, incluyendo medicina general, odontología, laboratorio clínico, rayos X y atención complementaria como psicología, nutrición y terapias.