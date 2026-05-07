Un solo operador no dio abasto: Nueva EPS busca aliviar crisis de medicamentos en Atlántico

En la región Caribe no solo hay demoras en la autorización de procedimientos sino también retrasos para entrega de medicamentos, sobretodo para los usuarios de Nueva EPS en Atlántico, donde los 120.000 afiliados del régimen subsidiado estuvieron desde el pasado 20 de diciembre a merced de un único gestor farmacéutico junto con los del régimen contributivo.

Como consecuencia, el servicio se saturó y el dispensario ya no tenía ni acetaminofén para entregar porque estaba desbordado en su capacidad de operación. Así lo resume Esperanza Arias, representante de la liga de Usuarios de la Nueva EPS en el Caribe.

“Desde el 20 de diciembre los usuarios del régimen subsidiado ni siquiera tienen acetaminofén. Tenemos un problema, por ejemplo, con los pacientes psiquiátricos, y no solo ellos sino su núcleo familiar porque no tienen medicamentos. El nuevo interventor (Jorge Iván Ospina) no ha dado solución tampoco. Solo habla de propuestas que ya tiene todo arreglado o que prestadores ya están casi listos, pero todo sigue igual al día de hoy”, dijo en entrevista con Blu Radio.

Después de casi cinco meses, finalmente EPS dispuso de un nuevo gestor farmacéutico que entró a operar en las últimas horas. Se trata de ProPharmacy. Su entrada en el mercado no es casualidad, pues derivado de esta crisis por falta de entrega de medicamentos, a la gerencia de Nueva EPS le llueven tutelas y órdenes de captura por desacatos de las mismas.



Sin embargo, los usuarios afectados por esta crisis no solo están en Nueva EPS, sino también en otras entidades como Sura. Ejemplo de ello es la lucha que libra Carlos Ebrat Montero, quien solo con tutelas ha conseguido que le entreguen los insumos para alimentar en casa a su madre, quien quedó con problemas de movilidad tras sufrir una ruptura de un aneurisma en 2024.

“Los medicamentos los dejan pendientes y si uno no va a estar insistiendo o a reclamarlos, automáticamente los pierdes. Nos viven negando la mayoría de los procedimientos y medicamentos que le formulan a mi mamá”, indicó.

Pero lo de Carlos es casi visto como suerte en estas luchas jurídicas, pues Rosalba Amaranto, presidenta en el Atlántico de la Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia, denuncia que más de 30 niños con epilepsias intratables no tienen citas ni medicamentos a disposición, a pesar de todos los requerimientos que realizan.

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“Nuestros niños están convulsionando constantemente porque no entregan los medicamentos oportunamente. No dan las citas prioritarias con neurólogo, ni con psiquiatría para que ordenen los medicamentos, no tienen contratación. Es terrible lo que está pasando y nuestros menores están desamparados. Necesitamos que los gobernantes alcen la mano por esta población”, sostuvo.

Finalmente, la esperanza de los miles de usuarios en el Caribe es que pronto llegue la solución al desabastecimiento de medicamentos y a la atención de sus familiares.