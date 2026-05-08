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Jornada gratuita de vacunación animal en más de 25 parques de Barranquilla este sábado

La actividad se desarrollará desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

Vacunación animal.
Vacunación animal.
Alcaldía de Barranquilla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

La Alcaldía de Barranquilla anunció la realización de una Gran Jornada Distrital de Vacunación Animal gratuita para este sábado 9 de mayo.

La actividad se desarrollará desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

Servicios y puntos de atención

La jornada central tendrá lugar en la Plaza de la Paz, donde los ciudadanos no solo podrán acceder a la vacuna antirrábica, sino también a servicios de atención básica veterinaria, desparasitación, inscripción para esterilizaciones y orientación para el censo de razas de manejo especial y adopción.

Además, se han habilitado más de 25 puntos en parques de las localidades Suroccidente, Suroriente, Metropolitana, Riomar y Norte-Centro Histórico. Algunos de los puntos destacados incluyen:

Suroriente: Parques Don Bosco, Las Nieves y Jardín Botánico.

Suroccidente: Parques San Pío, Olaya y Los Andes.

Metropolitana: Parques Virgen del Carmen y Cancha de Cevillar.

Riomar: Parques Springfield, Bosques del Norte y La Electrificadora.

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Norte-Centro Histórico: Parques Modelo, Sagrado Corazón, El Recreo y Plaza de la Paz.

La secretaria de Salud, Stephanie Araujo Blanco, hizo un llamado a los propietarios para que asuman esta responsabilidad como un "gesto de amor".

La funcionaria recordó que la rabia es una enfermedad zoonótica que puede ser mortal, pero es totalmente prevenible mediante la vacunación, la cual debe aplicarse en perros y gatos a partir de los tres meses de edad.

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