Preocupación en el Valle por falta de vacunas contra el sarampión en plena alerta sanitaria

Crece la preocupación en el Valle del Cauca por la escasez de vacunas contra el sarampión, en un momento en el que Colombia ya registra casos confirmados y se refuerzan las medidas para evitar su propagación.

La secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, aseguró que han solicitado al Gobierno nacional 20 mil dosis, pero hasta ahora no han recibido respuesta. Según explicó, actualmente hay muy pocas vacunas disponibles y estas se están destinando principalmente a personas que viajarán al exterior.

El llamado de las autoridades se da en medio de la alerta sanitaria y a pocos días de la Semana Santa, una temporada en la que aumenta significativamente el flujo de viajeros, lo que incrementa el riesgo de importación de casos.

Desde la Secretaría de Salud reiteraron que la vacunación es la principal herramienta para prevenir el contagio y evitar complicaciones graves. Advirtieron que el sarampión puede ser especialmente peligroso en niños, ya que puede causar encefalitis, pérdida de visión e incluso la muerte.



En ese sentido, hicieron un llamado a los padres de familia para que revisen y completen los esquemas de vacunación de los menores, asegurando que para esta población sí hay disponibilidad de dosis.

Para quienes tienen previsto viajar, la recomendación es aplicarse la vacuna entre 10 y 14 días antes de salir del país, con el fin de garantizar una adecuada protección.

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A nivel internacional, varios países han reportado casos recientes de sarampión, lo que aumenta el riesgo de llegada del virus al territorio nacional y refuerza la urgencia de garantizar el suministro oportuno de vacunas.