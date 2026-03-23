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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Preocupación en el Valle por falta de vacunas contra el sarampión en plena alerta sanitaria

Preocupación en el Valle por falta de vacunas contra el sarampión en plena alerta sanitaria

Autoridades advierten bajo inventario y piden al Ministerio de Salud el envío urgente de 20 mil dosis ante el riesgo de propagación.

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