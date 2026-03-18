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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Alerta por posibles casos de sarampión en Barranquilla: dos están en estudio

Alerta por posibles casos de sarampión en Barranquilla: dos están en estudio

La ciudad ha reportado cinco casos sospechosos, de los cuales tres ya han sido descartados y los otros dos continúan a la espera de resultados para confirmar diagnóstico.

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