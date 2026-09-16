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Enjambre de abejas atacó a más de 15 personas y dejó a un bombero herido en el Valle de Aburrá

Organismos de gestión del riesgo del municipio de La Estrella atendieron la emergencia e insistieron a la ciudadanía en no lanzarles agua u otros líquidos ni intentar ahuyentarlas.

abejas-referencia-foto-area-metropolitana.jpg
Abejas, referencia.
Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Pánico generó en zona urbana de La Estrella, Antioquia, la presencia de un enjambre de abejas que atacó a varias personas que transitaban por la vía pública. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio reportó cerca de 16 personas afectadas por las picaduras.

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La emergencia se registró en inmediaciones de la calle 80 con carrera 59 y la calle 79, cerca de la Alcaldía. Hasta el lugar fue enviada la Compañía 02, con una ambulancia de transporte asistencial básico y 12 unidades bomberiles, además del apoyo de la Defensa Civil y agentes de Tránsito Municipal para el cierre preventivo de las vías y la seguridad de la escena.

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De acuerdo con el reporte, varias de las personas afectadas fueron valoradas y, posteriormente, trasladadas por sus propios medios al Hospital de La Estrella. Otras fueron atendidas y estabilizadas en el lugar. Durante la atención también resultó afectado un integrante del Cuerpo de Bomberos, quien recibió picaduras mientras participaba en el control de la emergencia.

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"Se invita a la comunidad siderense, y, sobre todo, se recomienda no agredirlas ni mucho menos manipularlas. Desde nuestro cuerpo de bomberos voluntarios de La Estrella tenemos un consolidado aproximadamente de ocho personas atendidas in situ, una que se encuentra con shock anapiláctico en el hospital de La Estrella", afirmó el capitán Fernando Martínez, jefe Operativo del Cuerpo de Bomberos.

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Los organismos de socorro informaron que aseguraron el perímetro, evacuaron a los civiles, aislaron el enjambre y realizaron la valoración y el triage de las personas afectadas. El enjambre quedó controlado y aislado, mientras se adelanta la verificación correspondiente por parte de personal especializado.

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Ante este tipo de emergencias, los bomberos recomiendan no intentar manipular ni ahuyentar a las abejas. Advierten que utilizar fuego, gasolina, humo, golpearlas o generar ruidos fuertes puede volverlas más agresivas. La recomendación es alejarse del lugar y reportar la presencia de enjambres o colmenas a la línea de emergencias 123, para que sean atendidos por personal especializado.

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