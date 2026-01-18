En vivo
Enjambre de abejas causó susto a trabajador en Barbosa tras posarse sobre su motocicleta

Enjambre de abejas causó susto a trabajador en Barbosa tras posarse sobre su motocicleta

El Cuerpo de Bomberos de Barbosa atendió la presencia de abejas en una moto y advirtió que el calor extremo puede volverlas defensivas si son manipuladas, en horarios de alta temperatura.

