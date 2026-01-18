Enjambre de abejas causó susto a trabajador en Barbosa tras posarse sobre su motocicleta

Un trabajador del municipio de Barbosa, Santander, vivió momentos de tensión al encontrar un enjambre de abejas posado sobre su motocicleta, que había dejado parqueada a plena luz del día. La situación generó alarma y obligó a solicitar el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con David Márquez, integrante del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, este tipo de episodios se presentan con mayor frecuencia durante la temporada de verano, cuando se intensifica la migración de abejas en busca de nuevos lugares para establecer colmenas.

“En esta época nacen nuevas reinas y en una colmena no pueden coexistir dos al mismo tiempo. Por eso estos enjambres son de paso y no son agresivos. Llegan a descansar entre dos y tres horas antes de continuar su desplazamiento”, explicó.

Tremenda sorpresa se llevó un hombre en Barbosa, Santander; al salir a almorzar, encontró una colmena de abejas en su motocicleta. Bomberos indicaron que no son agresivas y solo pueden retirarse antes de las 7 a. m. o después de las 5 p. m. #VocesySonidos pic.twitter.com/20STLvz5Ga — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 18, 2026

El funcionario advirtió que no se deben retirar ni manipular las abejas cuando hay altas temperaturas, ya que el calor las vuelve más sensibles al estrés y a la deshidratación, aumentando el riesgo de que reaccionen de manera defensiva.



“Con el sol fuerte, las abejas se alteran fácilmente. Si se les molesta en ese momento, pueden atacar en defensa del enjambre. Por eso los retiros solo se hacen en horas frescas, antes de las 7:00 de la mañana o después de las 5:00 de la tarde”, indicó.

Tras la emergencia, los bomberos realizaron el control del enjambre y su posterior traslado a una zona rural, garantizando la seguridad de las personas y la protección de las abejas.

Las autoridades recordaron que estos insectos pueden posarse temporalmente en motocicletas, vehículos, postes, balcones, fachadas de negocios o espacios públicos, e insistieron en mantener la calma y reportar la situación a los organismos de socorro, evitando acciones que puedan poner en riesgo a la comunidad.