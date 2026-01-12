Pánico en Barbosa, Santander: varios heridos dejó accidente en atracción mecánica durante las ferias

Momentos de pánico se vivieron en el municipio de Barbosa, Santander, cuando una atracción mecánica instalada en el marco de las ferias municipales sufrió una grave falla mientras se encontraba en funcionamiento.

Según el reporte preliminar, el juego similar al conocido “martillo volador” tenía a bordo a más de 20 personas, cuando la estructura donde iban sentados se desprendió y cayó violentamente al piso, generando escenas de angustia entre los asistentes.



Varios heridos

Como consecuencia del accidente, una persona resultó con fracturas en diferentes partes del cuerpo, luego de que varias personas le cayeran encima durante el impacto. Además, ocho personas más registraron lesiones leves y fueron atendidas por los organismos de emergencia.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, David Márquez, explicó que las personas lesionadas fueron atendidas de inmediato en el lugar de los hechos.

“Con apoyo de la ambulancia de Bomberos, Defensa Civil y otros vehículos, trasladamos a los heridos al centro asistencial. Una persona resultó con fracturas, al parecer, porque varias personas le cayeron encima”, señaló el oficial.



Asimismo, es importante resaltar que la atracción mecánica no contaba con certificación del Cuerpo de Bomberos para su funcionamiento.

El comerciante responsable contaba con autorización de la alcaldía para operar durante las ferias ,sin embargo, hasta el momento se desconoce si disponía de las pólizas de seguridad exigidas, requisitos fundamentales para este tipo de actividades.

Las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para establecer responsabilidades y evaluar los protocolos de control que se aplican a este tipo de atracciones en espacios públicos.