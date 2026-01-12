En vivo
Santanderes  / Pánico en Barbosa, Santander: varios heridos dejó accidente en atracción mecánica durante las ferias

Pánico en Barbosa, Santander: varios heridos dejó accidente en atracción mecánica durante las ferias

Una falla en un juego mecánico en el parque principal del municipio dejó una persona con fracturas y al menos ocho lesionados. El accidente ocurrió cuando más de 20 personas disfrutaban de la atracción que se desplomó.

Falla en atracción mecánica en Barbosa, Santander.
Falla en atracción mecánica en Barbosa, Santander.
Imagen del Cuerpo de Bomberos.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 12 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

