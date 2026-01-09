En vivo
Juez niega tutela contra decreto de emergencia y explica control exclusivo de la Corte

Juez niega tutela contra decreto de emergencia y explica control exclusivo de la Corte

El despacho judicial advirtió que no es posible utilizar la tutela como un atajo jurídico para suspender una medida de este tipo.

