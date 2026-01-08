Exmagistrados del Consejo de Estado rechazan declaraciones de Benedetti y piden retractación

Un amplio grupo de exmagistrados del Consejo de Estado rechazó las declaraciones hechas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, el pasado 5 de enero en la red social X, al considerarlas antidemocráticas, falsas y contrarias a la Constitución Política.

En esta carta, los exmagistrados cuestionaron que el ministro haya acusado a los presidentes de las altas cortes de actuar con “cobardía y oposición al Gobierno”, además de calificarlos de “narcos” y poner en duda su legitimidad como integrantes del Estado.



El trino del Ministro Benedetti que generó indignación entre los exconsejeros de Estado

El pasado 5 de enero, el ministro de la cartera política se fue lanza en ristre contra los presidentes de las Altas Cortes y Congreso, aunque no nombró a nadie, sí hizo fuertes declaraciones al cuestionar que no hubiera un pronunciamiento por parte de la Rama Judicial en medio de las tensiones que existían en ese momento entre Donald Trump y Gustavo Petro.

“Colombia no es un Estado fallido. Miembros del Estado también son los presidentes de las Cortes y el Congreso de la República, quienes tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional. Su silencio ante la amenaza de una invasión militar, además de demostrar su cobardía y su oposición al Gobierno, aceptan que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos, van en contra de las razones de Estado y de la patria y estarían de acuerdo que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad”, aseguró Armando Benedetti.

En el documento, los 36 exmagistrados recuerdan que la división del poder en ramas ejecutiva, legislativa y judicial busca evitar su concentración y garantizar el control mutuo entre las instituciones.



En ese sentido, señalan, además, que las declaraciones del ministro constituyen un atentado contra la legitimidad de las ramas legislativa y judicial y son abiertamente contrarias a la Constitución de 1991.

Los exmagistrados exigieron al ministro Benedetti que se retracte públicamente de lo que califican como opiniones calumniosas y que reconozca el respeto debido a la autonomía e independencia judicial y a los principios democráticos.