Presidente Gustavo Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en Casa de Nariño

El presidente Gustavo Petro se reunirá con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una visita oficial que ella hará a la Casa de Nariño con el fin de “avanzar en la construcción de paz y reconciliación en el vecino país”, según informó el Dapre.

Petro habló con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Fotos AFP.

Está reunión es anunciada por el Gobierno luego de que el presidente Gustavo Petro informara que habló con Rodríguez y que buscarán un diálogo tripartito para mediar y buscar una solución a la situación política del vecino país.

Esto se conoce luego de la llamada del presidente Petro con su homólogo Donald Trump en donde Venezuela fue uno de los temas clave. La conversación, que duró aproximadamente 55 minutos, permitió según el gobierno abordar temas de alto interés bilateral, entre ellos la lucha contra el narcotráfico en medio de tensiones recientes entre Bogotá y Washington.

Peesidente Gustavo Petro en llamada con el presidente Donald Trump Foto: EFE

Fue la primera llamada de ambos desde que Trump está en la Casa Blanca y se espera que sea el inicio de un restablecimiento de las relaciones. La canciller Rosa Villavicencio aseguró que como resultado de estos acercamientos deberían regresarse decisiones del gobierno Trump como la descertificación de colombia en la lucha antidrogas y la inclusión del presidente Petro en la lista clinton.



Además, la canciller Villavicencio confirmó este jueves una invitación a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que visite el país, y el ofrecimiento del Gobierno del presidente Gustavo Petro de mediar en la crisis de la nación petrolera, especialmente tras la captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro.

Rosa Villavicencio Foto: AFP

"Con la nueva presidenta del país vecino de Venezuela, el presidente ha hablado para invitarla a que venga al país, pues es necesario también restablecer ese diálogo en función de los intereses compartidos y comunes que tenemos como países y como pueblos hermanos", dijo la canciller en una rueda de prensa en Bogotá.

Pese a que durante la rueda de prensa no se había confirmado la visita de la mandataria venezolana al país, el Departamento Administrativo de la Presidencia aseguró que la visita de dará en la Casa de Nariño; sin embargo, la fecha dee esta reunión aún no es confirmada.