Una llamada entre Petro y Trump rebaja las tensiones diplomáticas entre Colombia y EEUU

Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos destacaron el "tono constructivo" de la conversación, que se prolongó por una hora y puso fin, al menos de momento, a una escalada verbal en la que Trump incluso afirmó que le sonaba bien hacer en Colombia una operación como la que terminó con la captura de Maduro.

Petro-Trump-AFP.png
Gustavo Petro y Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

