Reacciones por primera llamada entre Trump y Petro: "Triunfo de la diplomacia"

Luego de la primera llamada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump tras las tensiones que se habían generado por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y que incluyeron amenazas por parte del mandatario estadounidense sobre un posible ataque a Colombia, varias personalidades reaccionaron a la conversación que tuvieron los jefes de Estado y resaltaron la importancia de la diplomacia para desescalar esa crisis entre los gobiernos.

En entrevista con Recap Blu, Juan González, exasesor de Joe Biden y exdirector del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, manifestó que Trump, ante la importancia de dar golpes al narcotráfico, puede tener una "mano dura" con quienes considere que no colaboran con EE. UU. en esa labor. En ese sentido, rescató que esta llamada se haya llevado a cabo en beneficios de los intereses de ambos países, pero resaltó que Trump está esperando que llegue el nuevo presidente en Colombia para "revitalizar la relación" entre las naciones.

"Los intereses bilaterales es algo que beneficia no solo a Colombia, sino a los Estados Unidos, dado los intereses que tenemos. Obviamente el presidente Trump ha designado narcotráfico como una prioridad para él y colaboración con Colombia es clave en eso y ha sufrido un poco esa colaboración. Yo creo que en este momento el presidente Trump, no obstante las amenazas de posiblemente intervenir en Colombia, el enfoque de él, y él lo ha dicho públicamente, es esperar a que el presidente Petro se salga de la Presidencia en agosto de este año", afirmó González.

Petro hablando con Trump // Foto: suministrada

Por otro lado, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez "celebró" que el mandatario Gustavo Petro haya tenido la iniciativa de llamar a su homólogo Trump para aclarar las diferencias diplomáticas que terminó en la invitación por parte de la Casa Blanca al presidente colombiano en Whasington "próximamente".



"Creo que este diálogo entre ellos tiene que servir para restablecer una agenda común de trabajo para acabar el narcotráfico en Colombia y, por supuesto, lograr que en estos seis meses que nos quedan de la administración Petro den lugar a un cambio que permita retomar también el rumbo hacia un sistema democrático de economía de mercado, donde se corrijan fallas que tenía la democracia colombiana, porque eso tampoco lo podemos ocultar, hemos tenido fallas en el funcionamiento de la democracia, pero en eso estábamos realmente avanzando muchísimo", añadió Ramírez.

Finalmente, el exembajador de Colombia en Estados Unidos Gabriel Silva Luján calificó la conversación entre los mandatario como un "triunfo para la diplomacia". En ese sentido, manifestó que ojalá ambos gobiernos no pierdan la oportunidad de continuar con dialogos respetuosos y no ideológicos.

"Es que parte del problema es que el diálogo entre los dos presidentes, y en particular, hay que reconocerlo, el presidente Petro, que ha estado en una actitud de líder antiimperialista desde ya hace muchos meses y eso pues se coge el camino de clase, discursos en privado, al igual que lo hicieron en público. Esa apertura puede fracasar. Hay que actuar pensando en el interés nacional, ni en los intereses electorales del momento, ni en los intereses ideológicos que han caracterizado tanto a Petro", agregó Silva.

Publicidad

Por ahora, se espera que se confirme la fecha en la que se produciría ese encuentro en la Casa Blanca entre Trump y Petro tras esa conversación que duró 45 minutos y que, según el mandatario estadounidense, "fue un honor".