En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Reacciones por primera llamada entre Trump y Petro: "Triunfo de la diplomacia"

Reacciones por primera llamada entre Trump y Petro: "Triunfo de la diplomacia"

Diferentes personajes políticos afirmaron que la conversación entre los mandatarios puede marcar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad