Presidente Petro habló con Delcy Rodríguez y la invitó a Colombia

El presidente Gustavo Petro confirmó este miércoles que habló con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, hace dos días. Además, el mandatario dijo que la invitó a Colombia.

"Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy, a ella la conozco desde el principio de todo esto, la invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca", dijo Petro.

Es importante recordar que el presidente Gustavo Petro también sostuvo una conversación con su homologo Donald Trump en la tarde de este miércoles. Tras la llamada, Trump lo invitó a la Casa Blanca.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”, señaló Trump.

