En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Corte decidió no enviar a la cárcel al ministro Armando Benedetti: investigación sigue activa

Corte decidió no enviar a la cárcel al ministro Armando Benedetti: investigación sigue activa

La Corte Suprema de Justicia determinó no enviar a la cárcel por el delito de lavado de activos al ministro del Interior en el proceso de presunto enriquecimiento ilícito por la compra de un inmueble en la urbanización Prado Mar en Puerto Colombia que fue adquirida por la esposa de Benedetti, Adelina Guerrero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad