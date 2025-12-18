Corte decidió no enviar a la cárcel al ministro Armando Benedetti: investigación sigue activa

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema De Justicia tomó la decisión de no imponer medidas de aseguramiento, es decir, no enviar a la cárcel al ministro del interior Armando Benedetti por enriquecimiento ilícito y lavado de activo.s este es uno de los 7 procesos que tiene el alto tribunal contra el jefe de la cartera política.

Este proceso sobre la más reciente decisión tiene que ver con la compra de un inmueble en la urbanización Prado Mar, en Puerto Colombia Atlántico, que fue adquirida por la esposa del ministro del interior Adelina Guerrero.

La investigación contra el hoy ministro del interior sigue viva por estos dos delitos la ponencia que votaron los magistrados de la Sala de Instrucción, venía de parte del magistrado César Reyes quién es el presidente de la sala y que quedó a cargo de este proceso, luego de una recusación contra la magistrada Cristina Lombana.

La decisión de la Sala de Instrucción de no imponer una medida aseguramiento contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, tiene como argumento que no existe un riesgo de obstrucción a la justicia.



Los otros procesos de Benedetti en la Corte

En total son seis los procesos contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros hechos.



De esos seis, 4 están a cargo de la magistrada Cristina Lombana, quien ordenó el allanamiento de una de las casas en Barranquilla de Benedetti, lo que generó todo un caos. Otros casos tienen que ver con Fonade que ya está en etapa de juicio en la Sala de Primera Instancia de la Corte.