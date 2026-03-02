Febrero de 2026 fue el mes menos violento de los últimos 50 años en Medellín

En medio de un complejo panorama de orden público en el departamento de Antioquia, la Alcaldía de Medellín reportó una cifra histórica para la seguridad, ya que febrero de 2026 tiene el registro más bajo de homicidios en los últimos 50 años.

El reporte que entregaron las autoridades es que febrero cerró con 11 asesinatos y 19 días consecutivos sin muertes violentas, por lo que la capital de Antioquia se consolida con una reducción que se refleja en un 13 % en homicidios en comparación con el 2025.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, indicó que estos resultados se dan por una ofensiva contra las estructuras criminales, quienes se buscan disputar el control territorial general en muchas ocasiones asesinatos entre bandas delincuenciales.

"En febrero se registraron 11 homicidios, y tuvimos 19 días sin muerte violenta. Ya no solo el 2024 y el 2025, que fueron los dos años consecutivos con las tasas de homicidio más bajas de las últimas décadas, sino que seguimos consolidando esa tendencia a la reducción", indicó el funcionario.



Hay que mencionar que durante 2024 y 2025, en Medellín ya había registrado las tasas de homicidio más bajas de las últimas décadas y que en lo corrido de 2026 se contabilizan 39 homicidios frente a 45 del año anterior.

Las autoridades en la capital de Antioquia, la tasa proyectada ronda los 10 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio nacional cercano a 24, por lo que se espera que la cifra de homicidios siga bajando, de acuerdo con los operativos que se hacen en la ciudad.