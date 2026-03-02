Guerra comercial pone empleos en jaque: 2 de marzo de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 2 de febrero de 2026:
- Se agrava la crisis en Medio Oriente tras el ataque lanzado el sábado en la madrugada por Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás en Irán.
- La guerra en Irán se expande por Oriente Medio y ya alcanza a Chipre, país miembro de la Unión Europea.
- Comerciantes de Colombia y Ecuador lanzan un SOS: más de 300.000 empleos estarían en riesgo por la guerra comercial entre ambos países.
- Un helicóptero del Ejército Nacional de Colombia fue atacado con drones cargados con explosivos en Montecristo, sur de Bolívar, cuando transportaba tropas.
Escuche el programa completo aquí: