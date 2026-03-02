Guerra comercial pone empleos en jaque: 2 de marzo de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 2 de febrero de 2026:



Se agrava la crisis en Medio Oriente tras el ataque lanzado el sábado en la madrugada por Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás en Irán.

La guerra en Irán se expande por Oriente Medio y ya alcanza a Chipre, país miembro de la Unión Europea.

Comerciantes de Colombia y Ecuador lanzan un SOS: más de 300.000 empleos estarían en riesgo por la guerra comercial entre ambos países.

Un helicóptero del Ejército Nacional de Colombia fue atacado con drones cargados con explosivos en Montecristo, sur de Bolívar, cuando transportaba tropas.

