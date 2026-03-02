ANT activa decretos en Córdoba: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 2 de marzo de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 2 de marzo de 2026:



Haizam Amirah, director del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos , habló de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pablo Haya, director de Business Instituto de Ingeniería del Conocimiento, se refirió sobre las garantías de sus sistemas Claude para que no se utilicen para fines como la vigilancia doméstica en Estados Unidos.

Felipe Harman, director de la ANT, se refirió acerca de los decretos que se firmaron por parte del Ministerio de Agricultura para solventar la situación de tierras de los damnificados en Córdoba.

Carolina Deik, abogada demandante artículos PND, habló de qué se trata la demanda que presentó ante la Corte.

