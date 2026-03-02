Autoridades rescataron a un gato que era maltratado por una mujer en Bello, Antioquia

No paran las denuncias de maltrato animal. Un nuevo caso se denunció a través de redes sociales, donde era golpeado un gato que, ante la denuncia, fue recuperado por las autoridades del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.

Mediante el uso de las redes sociales como mecanismo de denuncia se han hecho virales sucesos que, en algunos casos, terminan con la intervención de las autoridades competentes para poner fin a algunas situaciones que vulneran la tranquilidad e integridad de un sector, algunas personas o hasta animales.

En esta oportunidad un video publicado a través de Instagram se viralizó al verse, en las imágenes cómo un persona, menor de edad, maltrata en un par de ocasiones a un gato. El hecho ocurre en la terraza de una vivienda y es grabado desde un piso más alto.

Las imágenes muestran a la mujer tomando al gato por la cola, después le da una vuelta y lo golpea contra una de las paredes de la terraza. Posteriormente, la chica se aleja de la mascota y parece que ahí termina todo. Sin embargo, vuelve y lo levanta por la cola e impacta de nuevo al animal contra la misma pared, antes de ingresar con él a la vivienda.



De acuerdo con la denuncia hecha a través de la publicación del video, este hecho se presentó en el municipio de Bello, exactamente en la carrera 57 # 52c - 23, del barrio Rosario. Además, esta no sería la primera vez que observan a esta persona maltratando físicamente a sus mascotas.

Blu Radio conoció que, gracias a esta denuncia, la División de Fauna Doméstica en coordinación con la Policía de Medio Ambiente del municipio de Bello, atendió el caso y retiró al gato de la vivienda, para que recibiera la atención pertinente. La mascota fue dada en adopción y los padres de la menor recibieron el respectivo llamado de atención por parte de las autoridades.