En Anorí, Antioquia, está desaparecido un comunicador comunitario y defensor de derechos humanos

En Anorí, Antioquia, hay preocupación por la desaparición de un comunicador comunitario y defensor de derechos humanos. El joven fue visto por última vez hace cerca de una semana en zona semirural del Nordeste antioqueño

Se trata de Julián Hincapié, un reconocido comunicador comunitario de la zona y, según organizaciones sociales, defensor de los derechos humanos en este sector del Nordeste antioqueño.

Óscar Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, manifestó su inquietud por el caso y señaló que Hincapié fue visto por última vez el pasado 10 de septiembre, aproximadamente al mediodía, y desde entonces sus familiares y allegados desconocen su paradero.

“Pero no se conoce hasta el momento su paradero. Hemos conversado con algunos familiares y nos indican la grave preocupación, pero que están esperando que las autoridades con la ruta ya activada logren dar con su paradero, ojalá vivo y sano”, agregó.



Desde el municipio de Anorí, la familia, las autoridades y diferentes personas de la comunidad ya activaron las rutas institucionales establecidas para atender este tipo de casos de desaparición.

#Atención 🚨#Anorí



Se encuentra desaparecido Julián Hincapié, reconocido comunicador comunitario y acompañante de organizaciones sociales en el municipio de Anorí, Antioquia.



Según la información suministrada, fue visto por última vez el 10 de septiembre de 2026, hacia las… pic.twitter.com/X6RPtqeTWR — CORPADES 🇨🇴🇵🇸🕊️ (@corpades) September 16, 2026

La Fundación Sumapaz expresó su preocupación debido a las condiciones de seguridad que atraviesa actualmente el municipio, donde en los últimos meses se ha reportado un incremento de situaciones relacionadas con el orden público, en medio de la presencia y disputa territorial de grupos armados ilegales.

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Por ahora, se hizo un llamado a cualquier persona que pueda tener información sobre el paradero de Hincapié para que la entregue a las autoridades o a sus familiares, con el propósito de contribuir a las labores de búsqueda.

La situación genera especial preocupación entre las organizaciones sociales por la vulnerabilidad de quienes ejercen labores de comunicación comunitaria y defensa de los derechos humanos en territorios afectados por la violencia.

Como antecedente reciente, hay que recordar el asesinato del comandante del Cuerpo de Bomberos de Anorí, ocurrido en zona rural del municipio, hecho que, según señaló, evidencia las dificultades de seguridad que enfrenta la población.