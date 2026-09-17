En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avioneta accidentada en Chocó
Descertificación en lucha antidrogas
Ecopetrol
Niña en Ciudad Bolívar
James Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Expulsan a 18 venezolanos, entre ellos un falso cura, por antecedentes delictivos en Medellín

Expulsan a 18 venezolanos, entre ellos un falso cura, por antecedentes delictivos en Medellín

Los expulsados tenían anotaciones relacionadas con hurto, tráfico y consumo de estupefacientes, además porte de armas blancas y riñas.

EXPULSADOS VENEZUELA-MIGRACIÓN COLOMBIA.jpg
Expulsión de venezolanos.
Foto: Migración Colombia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

En Medellín, 18 extranjeros ya fueron expulsados a Venezuela por tener antecedentes y anotaciones por diversos delitos. Dentro de los ciudadanos que fueron devueltos a su país está el cura falso que pedía dinero y generaba trancones en el sector de La Paralela en la capital antioqueña

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Luego del megaoperativo que el pasado fin de semana permitió su identificación, las autoridades confirmaron que ya están en Venezuela 18 ciudadanos venezolanos que fueron objeto de medidas migratorias luego de diferentes actuaciones de las autoridades en Medellín. Entre ellos está el hombre que protagonizó varios videos en el sector de La Paralela, vestido de sacerdote y realizando actividades que llamaron la atención de las autoridades.

Últimas noticias

Misael Cadavid
Antioquia

Audiencia contra Miguel Quintero terminó salpicando a políticos de Itagüí: esto reveló la Fiscalía

Audiencia contra Miguel Quintero.
Antioquia

Estas son las pruebas con las que Fiscalía pidió cárcel para Miguel Quintero por presunta corrupción

Sobre este ciudadano pesan varios comparendos y actuaciones de Policía. Entre los registros aparecen procedimientos por porte de arma blanca, la tenencia de un celular reportado como hurtado y ocupación indebida del espacio público. También fue señalado de atravesarse frente a vehículos y motocicletas y arrojar agua sobre parabrisas y visores, generando riesgos para los actores viales.

Los otros 17 venezolanos fueron expulsados por antecedentes y anotaciones relacionados con hurto, tráfico y consumo de estupefacientes, porte de armas blancas y riñas. Uno de los casos más relevantes corresponde a un ciudadano que registraba 23 capturas por tráfico de estupefacientes.

Vale la pena mencionar que los procedimientos se desarrollaron en sectores como Barrio Antioquia, Parque Lleras y otros puntos del Valle de Aburrá, en coordinación con Migración Colombia, la Policía, el Ejército y las autoridades locales.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Estos se suman a los extranjeros devueltos a su país la semana anterior como parte de procedimientos en la vecina localidad de Itagüí, luego de la orden del presidente Abelardo De La Espriella de intensificar los controles y aplicar estas medidas migratorias a quienes cometan delitos en suelo colombiano.

Relacionados

Medellín

Migración Colombia

Venezuela

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad