Expulsan a 18 venezolanos, entre ellos un falso cura, por antecedentes delictivos en Medellín

En Medellín, 18 extranjeros ya fueron expulsados a Venezuela por tener antecedentes y anotaciones por diversos delitos. Dentro de los ciudadanos que fueron devueltos a su país está el cura falso que pedía dinero y generaba trancones en el sector de La Paralela en la capital antioqueña

Luego del megaoperativo que el pasado fin de semana permitió su identificación, las autoridades confirmaron que ya están en Venezuela 18 ciudadanos venezolanos que fueron objeto de medidas migratorias luego de diferentes actuaciones de las autoridades en Medellín. Entre ellos está el hombre que protagonizó varios videos en el sector de La Paralela, vestido de sacerdote y realizando actividades que llamaron la atención de las autoridades.

Sobre este ciudadano pesan varios comparendos y actuaciones de Policía. Entre los registros aparecen procedimientos por porte de arma blanca, la tenencia de un celular reportado como hurtado y ocupación indebida del espacio público. También fue señalado de atravesarse frente a vehículos y motocicletas y arrojar agua sobre parabrisas y visores, generando riesgos para los actores viales.

#Video Ofensiva migratoria en #Medellín: 18 extranjeros ya fueron expulsados a #Venezuela por tener antecedentes y anotaciones por diversos delitos. Dentro de los ciudadanos que furon devueltos a su país está el cura falso que pedía dinero en La Paralela en la capital antioqueña. pic.twitter.com/STTp0DZLt0 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 17, 2026

Los otros 17 venezolanos fueron expulsados por antecedentes y anotaciones relacionados con hurto, tráfico y consumo de estupefacientes, porte de armas blancas y riñas. Uno de los casos más relevantes corresponde a un ciudadano que registraba 23 capturas por tráfico de estupefacientes.



Vale la pena mencionar que los procedimientos se desarrollaron en sectores como Barrio Antioquia, Parque Lleras y otros puntos del Valle de Aburrá, en coordinación con Migración Colombia, la Policía, el Ejército y las autoridades locales.

Estos se suman a los extranjeros devueltos a su país la semana anterior como parte de procedimientos en la vecina localidad de Itagüí, luego de la orden del presidente Abelardo De La Espriella de intensificar los controles y aplicar estas medidas migratorias a quienes cometan delitos en suelo colombiano.