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Requieren $4.600 millones para recuperar edificios culturales afectados por terremoto en Antioquia

Más de 60 bienes públicos de este tipo requieren alguna intervención y 16 tienen daños graves.

Infraestructura cultural en Antioquia.jpg
Infraestructura cultural en Antioquia.
Gobernación de Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

La recuperación de la infraestructura cultural que resultó afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto avanza hacia una etapa de intervención en Antioquia, luego de que las autoridades departamentales terminaran una primera evaluación sobre el estado de estos escenarios.

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El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realizó un proceso de revisión junto con las administraciones municipales que permitió establecer un panorama de las afectaciones. En total, fueron identificados 65 espacios culturales con algún tipo de daño en 41 municipios del departamento.

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De ese conjunto, 16 infraestructuras registraron daños considerados graves, por lo que fue necesario avanzar en valoraciones técnicas y arquitectónicas más específicas.

Roberto Rave, director del Instituto de Cultura, detalló que del grupo también fueron priorizados siete inmuebles: el Archivo Municipal de Jardín; las Casas de la Música de Sonsón y El Carmen de Viboral; el Auditorio Municipal de Valparaíso; el Palacio Municipal de Titiribí; y las Casas de la Cultura de Heliconia y Támesis.

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"¿Cuál es nuestra obsesión? Que no exista ninguna infraestructura de las que fue afectada por el terremoto, que esté por fuera del funcionamiento o la apertura para la comunidad. Por eso, entonces, escogimos estas siete infraestructuras culturales que intervendremos con velocidad, tratando de que rápidamente estén abiertas y dignas", dijo.

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El funcionario destacó que para atender las necesidades más urgentes, la Gobernación de Antioquia avanza en la gestión de recursos por 4.600 millones de pesos que hacen parte de la respuesta departamental tras la declaratoria de calamidad pública derivada del fuerte sismo de hace más de un mes.

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