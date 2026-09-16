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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Agredieron a tres agentes de tránsito durante procedimiento de control vial en el Valle de Aburrá

Agredieron a tres agentes de tránsito durante procedimiento de control vial en el Valle de Aburrá

El operativo terminó con daños a una motocicleta oficial y la captura inmediata del presunto agresor por parte de las autoridades.

agresion transito.jpg
Foto: captura de video
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Un caso de intolerancia ciudadana se registró en el municipio de Sabaneta, donde un procedimiento de control vial terminó con tres agentes de tránsito agredidos, daños materiales en una motocicleta oficial y la captura del presunto responsable.

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Los hechos ocurrieron en la vía conocida como Calle Larga del mencionado municipio del sur del Valle de Aburrá, cuando los funcionarios de movilidad adelantaban labores de regulación y le solicitaron un procedimiento protocolario a un motociclista que se movilizaba sin casco.

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De acuerdo con Jorge Tabares, secretario de movilidad de Sabaneta, el vehículo tampoco cumplía con los requisitos mínimos de ley, ya que carecía de placa, matrícula, SOAT y revisión tecnomecánica.

"Durante un procedimiento en el que un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta sin casco, fue requerido por la autoridad en el sector de calle Larga. Este automotor tenía ausencia de requisitos de ley mínimos, como botar placa, matrícula, SOAT y tecnomecánica", señaló el secretario.

Al ser requerido, el conductor de 39 años se rehusó a acatar las normas y agredió físicamente al primer agente. Cuando otros dos funcionarios intervinieron para controlar la situación, el hombre los atacó de inmediato y posteriormente emprendió la huida.

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Según indicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en su intento por escapar el sujeto buscó refugiarse en una vivienda, donde sufrió una caída que le causó algunas heridas antes de ser neutralizado y capturado por las autoridades.

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"Capturamos en flagrancia un delincuente de 39 años por el delito de violencia contra servidor público. Nuestras unidades policiales llegaron al sector de Calle Larga, ubicaron al agresor, quien intentó huir y refugiarse en una vivienda. Es de resaltar que cuando intentó huir, este delincuente se cayó causándose lesiones", afirmó Bello.

El hombre quedó a disposición de la autoridad competente por el delito de violencia y agresión contra servidor público.

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