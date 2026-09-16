Ordenan frenar demoliciones de viviendas y reconectar servicios públicos en nororiente de Medellín

Pese a que la Alcaldía de Medellín anunció el final del operativo de desalojo de 73 familias en zona de alto riesgo en Manrique El Jardín, acciones judiciales interpuestas por parte de la comunidad siguen teniendo en vilo el proceso.

Esto luego que se conocieran medidas cautelares de un juzgado de la ciudad frente a una tutela que ordena a las autoridades detener la demolición de infraestructuras de la zona, pero además EPM reconectar los servicios públicos mientras se conoce una decisión de fondo.

El concejal de Medellín, José Luis Marín, aseguró que los habitantes de este sector del nororiente de la ciudad siguen solicitando una caracterización adecuada que lleve a un subsidio de arrendamiento por 1.6 millones durante un año con el compromiso de que al final de este periodo haya una propuesta definitiva de reubicación en condiciones dignas.

"Yo creo que la Alcaldía está con sus prioridades trastocadas, porque aquí traen solicitudes de presupuesto para el mar de Medellín, para el estadio, pero nada para el Isvimed, nada para mejoramiento de barrios, nada para vivienda para la población pobre de la ciudad", dijo.



El corporado también cuestionó que hasta ahora no hayan recibido respuesta por parte de la administración distrital a la solicitud de varios concejales y diputados del departamento frente a la instalación de una mesa de concertación.

"Alcaldía no tiene una caracterización adecuada. La Alcaldía simplemente le está dando la misma respuesta a una familia compuesta por un por una pareja, por un hombre y una mujer, y a una familia compuesta por una madre cabeza de familia con 5 hijos y 2 pavos", explicó Marín.

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Según la Alcaldía de Medellín previo al operativo de desalojo se llevaron a cabo más de 20 recorridos, jornadas de sensibilización y espacios de diálogo con las familias para explicar las condiciones de riesgo del territorio y la importancia de evacuar oportunamente.

Además, resaltaron que como parte de las alternativas de alojamiento temporal dispuestas durante el proceso, 14 familias fueron ubicadas en hoteles, mientras que otras permanecen autoalbergadas.