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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a presunto lider de 'Los Tiguerones', implicado en homicidio de un hombre en Medellín

Capturan a presunto lider de 'Los Tiguerones', implicado en homicidio de un hombre en Medellín

Según las investigaciones, alias 'Colombia' habría asesinado a un ecuatoriano señalado de llegar a reemplazarlo dentro de la estructura criminal transnacional.

Captura alias 'Colombia'.jpg
Captura alias 'Colombia'.
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Tras la reciente designación por parte del gobierno de Estados Unidos de ‘Los Tiguerones’ como una organización terrorista extranjera, siguen las acciones de las autoridades para desmantelar su estructura en Colombia, tras la captura de uno de sus presuntos integrantes vinculado con hechos criminales ocurridos en Medellín.

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Se trata de Eduardo Vásquez, conocido como alias ‘Colombia’, quien con más de 20 años de trayectoria criminal es señalado como cabecilla de narcotráfico y líder sicarial de esa organización ecuatoriana y que se refugiaba en la ciudad de Armenia.

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Según el coronel Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ‘Colombia’ es señalado como presunto responsable del homicidio en 2022 de un ciudadano ecuatoriano en la capital antioqueña que, según la investigación, había sido enviado por la misma organización criminal para reemplazarlo dentro de la estructura.

Este antecedente se convirtió en un elemento clave dentro del proceso investigativo que permitió seguir sus movimientos hasta establecer su ubicación en el Eje Cafetero.

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"En Ecuador, en la vigencia de 2011, fue capturado y condenado a 35 años de prisión. Posteriormente, en la vigencia de 2013, se fugó de la cárcel La Roca. Luego, fue recapturado en Brasil y extraditado a Ecuador. Después de permanecer en prisión durante varios años, volvió a fugarse de la justicia ecuatoriana para refugiarse ilegalmente en nuestro país", sostuvo Bello.

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Mientras que alias ‘Colombia’ quedó en poder de las autoridades judiciales para ser procesado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado, avanzan las inspecciones a varios celulares que le fueron incautados durante su captura y que podrían servir como material probatorio dentro del proceso.

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