Capturan a alias ‘Colombia’, cabecilla de narcotráfico y líder sicarial de 'Los Tiguerones'

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, a través de la DIJIN, y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en Armenia, Quindío, Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, alias ‘Colombia’, identificado como uno de los principales cabecillas del narcotráfico y líder sicarial del Grupo Delincuencial Organizado 'Los Tiguerones', de origen ecuatoriano.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Colombia’ era requerido mediante orden judicial por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado, y tenía un papel clave dentro de la estructura criminal, especialmente en la coordinación de asesinatos por ajustes de cuentas.

Su historial delictivo supera las dos décadas, consolidándose como uno de los principales articuladores de actividades criminales dentro de esta organización. En 2011, fue condenado por la justicia ecuatoriana a 35 años de prisión por múltiples homicidios, lo que da cuenta de su alto nivel de peligrosidad.

Entre los antecedentes más relevantes se encuentra su fuga en 2013 de la cárcel de máxima seguridad “La Roca”, en Ecuador. Posteriormente, fue recapturado en Brasil y extraditado nuevamente a su país, donde permaneció privado de la libertad durante cinco años. Sin embargo, en los últimos años era considerado prófugo, tras evadir una medida de aseguramiento, lo que activó su búsqueda a nivel internacional.



Las investigaciones permitieron establecer que Vásquez Ortiz ingresó de manera irregular a Colombia en 2022 con el objetivo de fortalecer el brazo financiero del narcotráfico y coordinar acciones sicariales en ciudades estratégicas como Cali, Medellín y Armenia. Además, estaría vinculado al homicidio de un ciudadano ecuatoriano ocurrido en Medellín ese mismo año, en medio de disputas internas dentro de la organización criminal.

Las autoridades destacaron que esta captura representa un golpe contundente contra las redes del crimen organizado transnacional, especialmente aquellas que operan entre Ecuador y Colombia, y reiteraron su compromiso de continuar con las operaciones para desarticular estas estructuras delictivas.