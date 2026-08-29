Hombre fue enviado a prisión por presunto abuso contra su hija de 9 años en Bogotá

Un hombre fue enviado a un establecimiento carcelario por orden de un juez de control de garantías, luego de ser señalado por la Fiscalía General de la Nación de presuntamente intentar agredir sexualmente a su hija de nueve años durante una visita que la menor realizó a su vivienda el pasado 22 de julio, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado habría aprovechado su condición de padre y la confianza depositada por la menor para, presuntamente, realizar actos de carácter sexual en contra de la niña. Los hechos son investigados a partir de los elementos materiales probatorios recopilados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Según el ente acusador, después de los presuntos actos, el hombre habría pedido a la menor que guardara silencio sobre lo ocurrido. Estos elementos fueron presentados ante un juez de control de garantías durante la audiencia en la que la Fiscalía formuló la imputación correspondiente.

El hombre fue imputado por el delito de tentativa de acceso carnal violento agravado, teniendo en cuenta el vínculo de parentesco con la víctima y su especial situación de vulnerabilidad debido a su corta edad.



Durante el proceso, el señalado negó su responsabilidad frente al delito que le fue imputado. Sin embargo, tras la solicitud presentada por el fiscal del caso, el juez de control de garantías determinó imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

De esta manera, el procesado deberá permanecer en prisión mientras avanza el proceso judicial por los hechos que son materia de investigación. La Fiscalía continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades a que haya lugar.