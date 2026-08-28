Juez prorroga principio de oportunidad de Manuel Castañeda, alias 'Narcochofer'

Un juez de control de garantías avaló la prórroga del principio de oportunidad concedido a Manuel Antonio Castañeda Bernal, alias 'Narcochofer', dentro de la investigación relacionada con el transporte de droga en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Castañeda fue capturado en 2022 en una vía del departamento del Cauca, cuando se movilizaba con droga en una camioneta de la UNP. Desde entonces, el procesado ha colaborado con la Fiscalía y ha entregado información sobre una estructura que, según la investigación, habría utilizado vehículos de la entidad para el transporte de sustancias estupefacientes y otras actividades ilegales.

La decisión judicial prorrogó el principio de oportunidad que había sido autorizado inicialmente el 5 de septiembre de 2024 y posteriormente extendido el 28 de agosto de 2025. Durante la audiencia no hubo oposición por parte del Ministerio Público, la representación de víctimas ni la defensa.

El juez consideró que estaban acreditados los requisitos para conceder una nueva prórroga y señaló que Castañeda había mantenido disposición para cumplir los compromisos adquiridos como beneficiario del principio de oportunidad, principalmente su obligación de comparecer como testigo de cargo en diferentes procesos derivados de la información que ha entregado a las autoridades.



En la decisión, el despacho explicó que “la imposibilidad de materializar dichos testimonios no obedece a conductas renuentes o reticentes del procesado, sino a circunstancias propias del desarrollo de los procesos judiciales y a las diferentes etapas procesales en que actualmente se encuentran las investigaciones correspondientes”.

El juez también destacó la necesidad de que Castañeda comparezca a las diligencias en las que fue ofrecido como testigo, al considerar que su declaración hace parte de los compromisos adquiridos dentro del principio de oportunidad.

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“En cuanto al término de la prórroga, aunque la Fiscalía y el Ministerio Público hicieron referencia a la posibilidad de fijar un periodo superior a un año, el despacho consideró procedente atemperarse a los límites normativos previstos para la suspensión de la acción penal”, señaló la decisión.

La información entregada por Castañeda también ha sido utilizada por la Fiscalía en otras investigaciones. Uno de los casos corresponde a la reciente judicialización de Luis Carlos Vélez Romero, alias 'El Mono', señalado por el ente acusador como presunto jefe financiero de los Comandos de Frontera y quien, además, fue designado facilitador de paz por el anterior Gobierno nacional.

Según la Fiscalía, Castañeda identificó a alias 'El Mono' como coordinador operativo de los envíos de droga, propietario de la sustancia estupefaciente y encargado de suministrar contactos institucionales que permitirían facilitar el transporte de los cargamentos en vehículos de la UNP.