“Gladiadores”, el chat de los sicarios que terminó en el asesinato de Gustavo Aponte, según abogado

El asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonseca y de su escolta, Gabriel Gutiérrez, habría sido consecuencia de una confusión en medio de un plan criminal que tenía como verdadero objetivo a otra persona, según explicó el abogado Mario Iguarán, representante de la familia de Aponte.

En diálogo con Blu Radio, el exfiscal general de la Nación aseguró que la investigación de la Fiscalía y la Policía Judicial permitió establecer, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, que los sicarios pretendían asesinar a Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, relacionado con el gremio de la minería.

“Se trató fue desafortunadamente de un error. El objetivo de estos malandrines de los autores materiales”, afirmó Iguarán al explicar el giro que tomó la investigación por el crimen.

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra. Foto: archivo.

El abogado destacó la captura de Leonel Llanos, señalado de conducir la motocicleta utilizada para escapar después del ataque. Según explicó, Llanos habría participado como conductor mientras otro hombre accionó el arma de fuego contra Aponte y su escolta.



Uno de los elementos que habría sido clave para los investigadores fueron los teléfonos celulares incautados a los sospechosos. De acuerdo con Iguarán, en esos dispositivos se encontraron imágenes y registros que demostrarían el seguimiento realizado a Oliver Peñaranda.

En celulares que se incautaron a estas personas se ve cómo le estaban haciendo seguimiento al señor Olimpo Antonio Oliver Peñaranda señaló

Según su relato, las fotografías permitieron identificar lugares frecuentados por el supuesto objetivo del ataque. “Él mismo reconoce en diligencias: sí, ese restaurante yo estuve, esa es mi casa, esa es mi finca”, agregó el abogado.

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El grupo de WhatsApp ‘Gladiadores’

Dentro de la investigación también apareció un elemento que llamó la atención: un grupo de WhatsApp utilizado presuntamente por integrantes de la estructura criminal y que llevaba el nombre de ‘Gladiadores’.

Iguarán aseguró que se trataba de una organización dedicada a la comisión de asesinatos por encargo. “Crearon un grupo de WhatsApp que llamaban Gladiadores”, sostuvo.

El abogado cuestionó duramente el nombre utilizado por los presuntos delincuentes y, en medio de la entrevista, lanzó una fuerte expresión contra ellos: “Gladiadores, yo los llamaría bestias”.

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La hipótesis que maneja la investigación es que los sicarios confundieron a Aponte con Oliver Peñaranda. Iguarán explicó que existían varias coincidencias que pudieron contribuir a la equivocación: ambos se encontraban en el gimnasio, vestían de negro y tenían escoltas con características físicas y de vestuario similares.

Los dos estaban en el gimnasio, los dos tenían escolta, los escoltas de alguna manera con el mismo biotipo de corbata, de saco. Los dos estaban vestidos de negro relató

Llanos enfrenta una imputación por dos homicidios

Leonel Llanos fue imputado por homicidio agravado, de acuerdo con lo explicado por el abogado. La Fiscalía habría considerado circunstancias de agravación relacionadas con la indefensión de las víctimas y con el hecho de que el crimen habría sido cometido a cambio de dinero o bajo una promesa remuneratoria.

“Se le imputó homicidio, homicidio que en principio tiene 37 años de prisión, pero como es agravado (...) lo convierte en un homicidio agravado que da hasta 58 años de prisión”, explicó Iguarán.

La imputación, añadió, se realizó en concurso homogéneo y sucesivo debido a que fueron dos las personas asesinadas: Gustavo Aponte y su escolta Gabriel Gutiérrez.

Asesinato contra Gustavo Aponte Foto: captura video

Para Iguarán, el caso todavía está lejos de terminar. La investigación apunta también a identificar a otros posibles autores materiales, autores intelectuales y cómplices.

“Aquí seguramente vienen o van a venir más capturas”, aseguró, al señalar que incluso personas del entorno de los presuntos responsables podrían ser investigadas si se establece que colaboraron para ejecutar el crimen o posteriormente para facilitar la impunidad.

Mientras avanza el proceso judicial, queda pendiente esclarecer quién ordenó el asesinato de Oliver Peñaranda y por qué era objeto de seguimiento. Iguarán sostuvo que esa persona ya había denunciado amenazas y recalcó que, hasta el momento, no existe un elemento que permita señalarlo como responsable de alguna actividad criminal.

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“Seguramente el señor Olimpo es una persona de bien. No hay ningún elemento, ninguna, absolutamente nada que indique” lo contrario, manifestó.

El abogado calificó la captura de Llanos como una “victoria parcial” para la familia de Aponte y Gutiérrez, pero insistió en que la investigación debe continuar hasta establecer quiénes estuvieron detrás de la estructura que, según la hipótesis investigativa expuesta, terminó asesinando por equivocación a dos personas que no eran el objetivo inicial.