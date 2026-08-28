Seguimientos, cambio de ropa y una confusión: así fue el crimen del empresario Gustavo Aponte

La Fiscalía imputó cargos a Leonel Enrique Llanos Paternina, señalado de participar en el ataque sicarial ocurrido el 11 de febrero de 2026 en inmediaciones de un gimnasio ubicado en el sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá, donde murieron el empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez.

Llanos Paternina fue imputado por los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento continuará la próxima semana.

Durante la diligencia, la fiscal Elsa Reyes presentó la hipótesis de la Fiscalía sobre la planeación y ejecución del ataque. Según el ente investigador, Llanos habría hecho parte de un grupo que tenía como objetivo asesinar a un empresario del oro, pero que terminó confundiendo a la víctima con Gustavo Andrés Aponte.

Gustavo Aponte Foto: Instagram tavo_triatleta

De acuerdo con la investigación, al menos seis personas tenían acceso a un grupo de WhatsApp denominado “Gladiadores”, creado el 6 de febrero de 2026 y utilizado, según la Fiscalía, para coordinar seguimientos, desplazamientos y aspectos logísticos relacionados con el ataque.



La fiscal Reyes señaló durante la imputación“Usted, señor Leonel Enrique Llanos, alias Tony, Isaac Daniel Rodríguez García, alias Moncayo, junto con otras personas en proceso de identificación, actuaron como coautores en desarrollo de un acuerdo criminal previo y común, y con división de trabajo dirigido a causar la muerte de otro ciudadano por precio o promesa remuneratoria. Para la ejecución de este propósito, durante los días anteriores, los integrantes del grupo realizaron actividades coordinadas de seguimiento y vigilancia, sus desplazamientos, vehículos, esquema de seguridad y lugares que frecuentaba, entre ellos su oficina y el gimnasio Bodytech, sede Cabrera, con el propósito de establecer sus rutinas y determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se ejecutaría el atentado”.

La Fiscalía sostuvo que las comunicaciones permitieron coordinar diferentes actividades relacionadas con el plan. Entre ellas, mencionó el seguimiento de la persona que sería el objetivo, los puntos de encuentro, los desplazamientos y la disposición de medios de transporte.

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La fiscal también atribuyó a Llanos Paternina una participación en la logística del ataque y señaló que habría intervenido en la disposición de una motocicleta utilizada para trasladar al presunto ejecutor material. “Usted, señor Leonel, con conocimiento del propósito de homicida y voluntad de contribuir a su realización, participó en las actividades de seguimiento, vigilancia y coordinación con los demás integrantes, así como en la disposición y articulación de los medios logísticos requeridos para ejecutar el ataque, entre ellos la motocicleta de placas XCC-62G, utilizada para transportar al ejecutor material desde la Barbería Vikings hasta el sector donde se desarrollaría la acción criminal, y para facilitar la ejecución del plan previamente acordado”, afirmó la delegada de la Fiscalía.

En la misma imputación, el ente investigador señaló que Llanos, junto con Isaac Daniel Rodríguez García y otros participantes, habría acordado obtener y utilizar un arma de fuego para ejecutar el homicidio del ciudadano seguido. La Fiscalía sostuvo que el arma no contaba con autorización de la autoridad competente.

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra. Foto: archivo.

La reconstrucción presentada durante la audiencia ubica el momento del ataque el 11 de febrero de 2026. Según la Fiscalía, el ciudadano objetivo se encontraba en el gimnasio de Cabrera y los integrantes del grupo habrían puesto en marcha la fase final del plan.

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La fiscal Reyes explicó que el presunto autor material habría ingresado previamente a un establecimiento cercano para cambiarse de ropa y posteriormente se habría ubicado en las inmediaciones del gimnasio. Sin embargo, según la hipótesis de la Fiscalía, confundió a Gustavo Andrés Aponte con la persona objeto de los seguimientos previos.

La delegada explicó: “El día de los hechos, valga decir, el día 11 de febrero de 2026, el ciudadano se encontraba en el interior del gimnasio de Cabrera. Los coautores de este plan criminal desarrollaron la fase ejecutiva del plan. En desarrollo de ese plan, el autor material, Isaac Daniel Rodríguez, ingresa a un establecimiento cercano y cambia su vestimenta por traje y corbata, y se ubica en la esquina del Bodytech. Sin embargo, Isaac Daniel Rodríguez confundió al señor Gustavo Andrés Aponte con Olimpo Antonio Oliver, quien era la persona a la que había sido objeto de las actividades previas de seguimiento y vigilancia”.

Según la Fiscalía, durante el ataque también fue impactado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, quien se encontraba junto a Aponte. Las lesiones ocasionadas por los disparos provocaron la muerte de ambos. “En ejecución del acuerdo criminal y de la función que le había sido asignada, en la misma acción armada disparó también contra Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, quien se encontraba junto a Gustavo Andrés Aponte. Como consecuencia de los disparos, Gustavo Aponte y Luis Gutiérrez Garzón sufrieron lesiones que posteriormente produjeron su muerte. El ataque fue ejecutado de manera sorpresiva y por la espalda, aprovechando que las víctimas desconocían la inminencia de la agresión y se encontraban en imposibilidad de reaccionar o ejercer algún acto eficaz de defensa”, indicó la fiscal.

La Fiscalía sostiene que el homicidio de Aponte se produjo como consecuencia de una confusión de identidad durante la ejecución del plan. Por ahora, Llanos Paternina es el primer procesado en este caso al que se le imputan cargos por estos hechos.

La audiencia para definir la medida de aseguramiento continuará próximamente.