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Los bienes objeto de extinción de dominio por más de $17.000 millones del influencer Kevin Thobias

Entre las propiedades se encuentra una mansión ubicada en el sector de El Poblado, en Medellín, que cuenta con diferentes espacios y elementos, entre ellos una cancha de tenis, sala de cine, lago, sauna y jacuzzi.

Los bienes objeto de extinción de dominio por más de $17.000 millones del influencer Kevin Thobias
Influencer Kevin Thobias.
Foto: Redes sociales
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

La Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y toma de posesión sobre cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama, cuyo valor preliminar supera los $17.000 millones y que pertenecerían al creador de contenido digital Kevin Alex Thobias.

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Las medidas fueron adoptadas en Medellín, Antioquia, dentro de una investigación financiera relacionada con el patrimonio del creador de contenido, quien fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de Estados Unidos. Thobias es requerido por un Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por presuntas conductas relacionadas con fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos.

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Los bienes afectados por las medidas cautelares fueron ocupados durante diligencias realizadas con apoyo de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Según la información entregada por la Fiscalía, los activos tendrían un avalúo preliminar superior a los $17.000 millones.

Entre las propiedades se encuentra una mansión ubicada en el sector de El Poblado, en Medellín, que cuenta con diferentes espacios y elementos, entre ellos una cancha de tenis, sala de cine, lago, sauna y jacuzzi.

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Durante la diligencia realizada en este inmueble también fueron encontrados joyas, documentación de interés para la investigación y dinero en efectivo, tanto en pesos colombianos como en moneda extranjera.

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De acuerdo con la investigación financiera adelantada en Colombia, parte de los bienes y objetos encontrados estaban relacionados con el estilo de vida que Thobias mostraba en sus redes sociales. El creador de contenido publicaba imágenes y videos en los que exhibía vehículos clásicos y de marcas exclusivas, además de otros artículos.

Los bienes objeto de extinción de dominio por más de $17.000 millones del influencer Kevin Thobias
Los bienes objeto de extinción de dominio del influencer Kevin Thobias.
Foto: Fiscalía

La Fiscalía señaló que, a partir de las verificaciones realizadas sobre el patrimonio, se estableció que una parte de los recursos presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas habría sido destinada a la adquisición de inmuebles y vehículos. Según la hipótesis investigativa, estos activos habrían sido utilizados para exhibir el nivel de vida del creador de contenido o para su posterior comercialización.

Las medidas de embargo, secuestro y toma de posesión recaen sobre los cinco inmuebles y cuatro vehículos identificados dentro del proceso de extinción de dominio. Estas actuaciones buscan someter los bienes al trámite correspondiente para determinar si tienen o no relación con actividades ilícitas y si procede la extinción del derecho de dominio sobre ellos.

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