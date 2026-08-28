El celular y cambio de ropa entregado a las autoridades para esclarecer el crimen de Gustavo Aponte

La Fiscalía avanza en la investigación por el ataque ocurrido el 11 de febrero de 2026, en el sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá, donde murieron el empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. En este proceso fue imputado Leonel Enrique Llanos Paternina, alias ‘Tony’, por los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

De acuerdo con la hipótesis presentada por la fiscal Elsa Reyes, Llanos habría participado en un grupo criminal que tenía como objetivo asesinar a Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, empresario dedicado al comercio de oro. La investigación sostiene que los integrantes de la estructura utilizaron un grupo de WhatsApp denominado “Gladiadores” para coordinar seguimientos, desplazamientos y otras actividades relacionadas con el ataque.

En el expediente conocido por Blu Radio aparecen elementos obtenidos de un teléfono celular que son analizados por los investigadores. Entre ellos hay imágenes de un vehículo, objeto de vigilancia que correspondería al utilizado por Oliver. Sobre este material, el documento señala “En la imagen superior extraída del equipo celular objeto de análisis, se observa el vehículo negro tipo camioneta al cual presuntamente le estaría haciendo un seguimiento. La imagen inferior corresponde al video del edificio de razón social ‘CALLE 85’ ubicado en la calle 85 No. 7-24, donde se observa el vehículo en el cual se moviliza el señor OLIMPO ANTONIO OLIVER PEÑARANDA llegando al gimnasio bodytech de la cabrera el día 11/02/2026. Con las imágenes expuestas se puede evidenciar características similares entre los dos automotores”.

El análisis del teléfono también permitió establecer la existencia del grupo de WhatsApp utilizado durante los días previos al homicidio. Según el expediente “Del análisis de la conversación anteriormente descrita se establece que corresponde a un chat grupal desarrollado a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, denominado ‘GLADEADORES’, el cual fue creado por el usuario registrado como ‘BAMBAM’. En dicho grupo fueron vinculados siete participantes adicionales identificados como ‘Moncayo’, ‘Jj’, ‘Pequeño’, ‘Junio’, ‘Zorros’, ‘Tony’ y ‘Carearepa’”.



El documento agrega que los integrantes sostuvieron encuentros entre el 6 y el 11 de febrero de 2026 “Del contenido de las conversaciones se evidencia que los integrantes del grupo sostuvieron encuentros de manera recurrente durante el periodo comprendido entre los días 06/02/2026 y 11/02/2026, con el propósito de desarrollar una serie de actividades que, por el contexto, lenguaje empleado y coordinación observada, podrían estar relacionadas con labores de seguimiento a personas o vehículos”.

La investigación también identificó un punto de encuentro mencionado de manera recurrente en las conversaciones. “Así mismo, se logra identificar como punto de encuentro recurrente un lugar al que los participantes denominan ‘la 100’, sitio en el cual se reunieron de forma reiterada durante las fechas mencionadas”, señala el expediente.

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El último registro de actividad del grupo coincide con el día del ataque. “Finalmente, resulta relevante destacar que la última actividad registrada en la conversación coincide con la fecha del 11/02/2026, día en el cual ocurrieron los hechos objeto de la presente investigación”, indica el documento.

Otro de los elementos que hace parte de la investigación corresponde a la ropa utilizada por el presunto sicario el día de los hechos. Según el expediente, Isaac Daniel Rodríguez García, alias ‘Moncayo’, señalado por la Fiscalía como presunto autor material y quien aún no ha sido capturado, habría realizado un cambio de vestuario antes del ataque. Las prendas que llevaba inicialmente habrían quedado en un vehículo.

El conductor de ese vehículo entregó a las autoridades tanto las prendas como el teléfono celular atribuido al presunto sicario, elementos que ahora hacen parte del material analizado dentro de la investigación. En el celular también fueron encontradas imágenes de armas de fuego.

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La Fiscalía sostiene que el objetivo inicial era Olimpo Antonio Oliver, pero que durante la ejecución del ataque Rodríguez García habría confundido a Gustavo Andrés Aponte con la persona que estaba siendo seguida. En la acción armada también fue impactado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, escolta de Aponte. Ambos fallecieron posteriormente como consecuencia de las heridas.

Por ahora, Leonel Enrique Llanos Paternina es el único procesado en este caso, mientras se registras 3 asesinatos entre integrantes de la misma banda.

