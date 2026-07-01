Caen 10 extorsionistas de ‘Costeños’ y ‘Pepes’ tras redada en Atlántico: también reclutaban menores

Todo un operativo desplegado en el área metropolitana de Barranquilla permitió la aprehensión de dos adolescentes y la captura de diez presuntos integrantes de las bandas Los Pepes y Los Costeños, que estaban siendo investigados por presionar a múltiples comerciantes al pago de extorsiones en esta jurisdicción.

De esa manera fue confirmado por el coronel Diego Edixon Mora Muñoz, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, dando a entender que estas personas ya están en poder la Fiscalía General de la Nación para que sean judicializados por los delitos de extorsión, porte ilegal de armas, concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

“En desarrollo de la estrategia frontal contra la extorsión, la Policía Nacional, a través de unidades del GAULA y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, logró la aprehensión de dos adolescentes y la captura de diez presuntos integrantes de estructuras criminales, quienes deberán responder por los delitos de extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, concierto para delinquir agravado y extorsión agravada”, expresó el coronel.

“De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, los capturados estarían vinculados al cobro de extorsiones a propietarios de establecimientos comerciales, mediante intimidaciones y exigencias económicas ilegales”, agregó.



Durante el operativo liderado por el grupo Gaula y el CTI de la Fiscalía en los barrios San Roque, Rebolo, El Santuario y Barlovento, en Barranquilla, también fueron incautados panfletos extorsivos, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, dos armas de fuego, munición y un vehículo tipo taxi.

Asimismo, se estableció que los capturados registran anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas de fuego, extorsión y homicidio.

“El señor Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que este importante resultado representa un golpe significativo contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión en el área metropolitana, reiterando que la Institución continuará desarrollando operaciones focalizadas y articuladas con la Fiscalía General de la Nación para debilitar las finanzas de estas organizaciones, capturar a sus integrantes y garantizar la seguridad de los comerciantes y la ciudadanía”, indicó la institución armada en un comunicado.

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“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de la comunidad e invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523. La información suministrada por la comunidad es fundamental para continuar obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la criminalidad”, afirmó.