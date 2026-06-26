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Tragedia en Venezuela enluta a Campo de la Cruz, Atlántico: seis habitantes murieron en terremotos

La Alcaldía de Campo de la Cruz adelanta gestiones para repatriar los cuerpos, y entrega ayudar económicas a familiares de las víctimas que viajaron a Venezuela con urgencia.

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Sandra Arce y su madre, fallecidas en terremoto en Venezuela.
Cortesía
Por: Diana Ospino
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

La historia compartida que tiene el Campo de la Cruz el municipio del país, con mayor número de colombianos retornados de Venezuela, hoy se traduce en dolor: al menos seis campocrucenses figuran entre las víctimas mortales de la tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron territorio venezolano, mientras que otros más están desaparecidos.

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Vanessa Torres, alcaldesa de este municipio, confirmó que entre las víctimas se encuentran Sandra Arce, Erin Alfaro Guette y sus familias. Estas personas son nacidas en Campo de la Cruz y residentes desde hace varios años en Venezuela.

Terremoto en Venezuela
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AFP

Según relató la mandataria, aunque Erin quedó vivo tras el terremoto, perdió la vida al ingresar al edificio en el que vivía intentando salvar a su familia. .

“Erin se devolvía a rescatar a sus hijas y a sus nietos que estaban en el edificio. El edificio se desplomó y él lamentablemente falleció. Tenemos la noticia ahora en la mañana de que una de las hijas también quedó atrapada y que no lograron rescatarla, al igual que a dos nietos. Sin embargo una de sus hijas sí logró ser sacada con vida junto con otro de sus nieto”, informó la mandataria.

Desde que se conocieron las primeras noticias, la administración municipal estableció contacto con la Cancillería, la Gobernación del Atlántico, la oficina de atención a migrantes y fundaciones de venezolanos para gestionar la repatriación de los cuerpos. Al tiempo que habilitó un link en sus redes sociales donde están recibiendo información de ciudadanos desaparecidos.

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