Muere adolescente en Campo de la Cruz, Atlántico, tras ser linchado luego de un presunto atentado

Como Christopher Ernesto Vientnam Rodriguez fue identificado el joven de solo 17 años que falleció en el municipio de Campo de la Cruz, Atlántico, luego de ser linchado y posteriormente asesinado por la comunidad en presunta venganza a un ataque a bala que, al parecer, perpetró contra dos personas.

Indicó la Policía que Christopher habría arribado hasta una casa en construcción, en un sector conocido como Villa Plástico en el corregimiento de Bohórquez, al parecer, tras haber perpetrado varios disparos contra dos ciudadanos de 30 y 63 años, quienes debieron ser llevados a un centro asistencial aledaño.

Con lo que no contaba es que la comunidad enardecida se volcó en su persecución hasta alcanzarlo en el kilómetro 23 de la vía Oriental, la cual conecta a Barranquilla con el sur del departamento. Allí fue golpeado con piedras y luego le habrían disparado con la misma pistola que portaba.

La Policía inició una investigación no solo para esclarecer lo sucedido, sino también capturar a los responsables, por lo que están pidiendo la ayuda de la misma comunidad en busca de información relacionada.



¿Violencia en elecciones?

Casi listo quedó el plan de seguridad que se llevará a cabo en Barranquilla y su área metropolitana para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, donde cada puesto de votación contará con presencia de la Policía y el Ejército Nacional, además será instalado un puesto de mando unificado donde las autoridades vigilarán la jornada en tiempo real.



Estas decisiones fueron tomadas durante una sesión del Consejo de Seguridad liderado por la Alcaldía Distrital, lugar en el que se escucharon los informes de la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional, con el fin de ajustar los protocolos logísticos y de garantías electorales, para así proteger el derecho al voto de todos los ciudadanos.

El Distrito informó que también se activará una articulación entre los organismos de inteligencia para anticipar alteraciones del órden público.

Finalmente, el llamado para la comunidad es a que ese día salga a votar de manera activa y pacífica.