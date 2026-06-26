“Estaba feliz en Venezuela”: familia de colombiano muerto en devastador terremoto

La familia de Argemiro Antolínez Ángel, el primer colombiano identificado entre las víctimas mortales del terremoto que sacudió a Venezuela, enfrenta el difícil proceso de despedir a quien durante los últimos años había encontrado en el estado Falcón un lugar para rehacer su vida junto a su pareja sentimental.

Desde Bucaramanga, su hermana, Irma Soler Ángel, recordó que apenas un día antes de la tragedia había conversado con él y lo notó tranquilo y feliz.

"Habíamos tenido una buena charla. Me dijo que estaba contento, que nos felicitaba por la nueva democracia de Colombia y que esperaba que allá también vinieran cosas buenas. Nos despedimos normalmente y al otro día, cuando supe del terremoto, empecé a llamarlo y a enviarle mensajes, pero nunca respondió", relató.

La incertidumbre aumentó cuando comenzaron a conocerse las primeras informaciones sobre edificaciones colapsadas en el estado Falcón. Inicialmente, la familia creyó que se trataba de un hotel, pues desconocían que el condominio donde residía Argemiro también había resultado afectado.



Terremoto en Venezuela Foto: AFP

Horas después recibieron la confirmación del fallecimiento a través de familiares de Bowdina Guadalupe, la mujer con quien compartía su vida desde hacía cerca de nueve años y quien también murió en el derrumbe.

Según contó Irma, ambos fueron encontrados abrazados entre los escombros, un hecho que refleja el profundo vínculo que habían construido durante casi una década de convivencia.

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"Ellos se querían mucho. Llevaban más de ocho o nueve años juntos. Los hijos de ella también le tenían mucho cariño a Argemiro porque era muy respetuoso y atento con ella", expresó.

Argemiro era homeópata de profesión. Ejerció durante varios años en Bucaramanga antes de radicarse nuevamente en Venezuela, país al que había llegado siendo joven y donde decidió establecerse definitivamente hace aproximadamente 15 años.

Su hermana recordó que mantenían una comunicación permanente y que él disfrutaba plenamente de la vida junto al mar.

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"Siempre me mandaba fotos de la playa y me invitaba. Me decía: 'Irma, ¿cuándo viene? Venga y se queda unos meses acá'. Pero yo le respondía que no podía dejar mi casa sola", contó con nostalgia.

Familiares y amigos lo recuerdan como un hombre alegre, trabajador y enamorado de las playas de Tucacas, donde decidió vivir junto a Bowdina después de recorrer varias ciudades venezolanas.

Argemiro Antolínez era padre de tres hijos, quienes adelantan los trámites necesarios para repatriar su cuerpo a Bucaramanga, donde esperan darle el último adiós junto a sus seres queridos.