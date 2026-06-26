Misión de rescate en Venezuela tras terremotos: Mañanas Blu, viernes 26 de junio 2026

Actualizado: 26 de jun, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 26 de junio de 2026:
- Andrés Goncalves, secretario de Seguridad Ciudadana de la Guaira, habló del avance en las labores de búsqueda de desaparecidos y la situación en Venezuela tras los terremotos.
- Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, se refirió sobre el fallo de una corte en Canadá que avala terminar contratos de gas de Canacol.
- Gaby Arenas, directora de la Fundación TAAP, abordó sobre cómo avanza la búsqueda de desaparecidos tras los terremotos en Venezuela.
Escuche el programa completo aquí: