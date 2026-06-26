Misión de rescate en Venezuela tras terremotos: Mañanas Blu, viernes 26 de junio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 26 de junio de 2026:



Andrés Goncalves, secretario de Seguridad Ciudadana de la Guaira , habló del avance en las labores de búsqueda de desaparecidos y la situación en Venezuela tras los terremotos.

, habló del avance en las labores de búsqueda de desaparecidos y la situación en Venezuela tras los terremotos. Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, se refirió sobre el fallo de una corte en Canadá que avala terminar contratos de gas de Canacol.

Gaby Arenas, directora de la Fundación TAAP, abordó sobre cómo avanza la búsqueda de desaparecidos tras los terremotos en Venezuela.

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