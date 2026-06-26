Confirman primer colombiano fallecido en Venezuela: murió abrazado a su pareja

Una carrera contra el tiempo y un clamor estrictamente humanitario es el que lidera desde Europa la colombiana Indira Ramírez. Su objetivo: localizar con urgencia en Bucaramanga o en Santander a los familiares de Argemiro Antolínez Ángel, un bumangués de 64 años que se convirtió en una de las víctimas mortales de los dos terremotos que sacudieron Venezuela, afectando varias ciudades. Es el primer colombiano, quien se sabe murió en la tragedia.

La Guaira Foto: AFP

El cuerpo de Antolínez Ángel se encuentra actualmente en la morgue del hospital de la localidad costera de Tucacas, en el estado Falcón, y el temor más grande de quienes conocían su entorno es que, ante la falta de familiares directos que reclamen sus restos, termine en una fosa común.

Argemiro, nacido en Bucaramanga el 28 de enero de 1962 y radicado en el vecino país desde hace poco más de una década, residía en Tucacas junto a su pareja de hecho, una ciudadana venezolana de nombre Body. La familia de ella era propietaria de varios apartamentos en los edificios que colapsaron debido a la fuerza del sismo.

Indira Ramírez es la única colombiana en la familia política de la víctima, pues está casada con un sobrino de la compañera sentimental de Argemiro; por esta razón, aunque reside en España, se puso en la tarea de buscar a alguien que pueda reclamar el cuerpo. "Esta búsqueda es un acto de humanidad, es lo único que pedimos. No se está buscando dinero, no se está buscando nada, simplemente que la familia se entere", expresó Indira.



Horas después del desastre, y tras una compleja travesía por carreteras bloqueadas y bajo el miedo a las réplicas, allegados de la pareja lograron ingresar a la zona de la catástrofe. En el lugar del desplome hallaron una escena conmovedora que da cuenta de sus últimos instantes de vida: los cuerpos de Argemiro y Body fueron encontrados abrazados bajo los escombros. Aunque los daños físicos eran severos, marcas particulares permitieron su plena identificación.

Indira Ramírez es periodista y aunque ejerció su profesión en Colombia, desde hace 23 años está radicada en Madrid, España, y por ahora su búsqueda no ha tenido resultados.

"He escrito a decenas de perfiles, a personas que comentaban sus fotos asumiendo que eran cercanos, y no hay respuesta alguna. Ya no ejerzo en Colombia y no tengo esa red de apoyo allá, por eso acudo a los medios. Esto es un acto puramente humanitario", reiteró Ramírez.

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Entre la información que Indira ha podido recolectar de Argemiro Antolínez Ángel se sabe que es una persona separada, que dejó hijos en Colombia (al parecer uno de ellos es miembro de las Fuerzas Militares) y que tiene al menos una hermana.