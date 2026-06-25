Video: milagroso rescate a bebé entre escombros tras fuerte terremoto en Venezuela

En medio de la devastación provocada por los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela la noche del miércoles, una historia de supervivencia llamó la atención de miles de personas dentro y fuera del país.

Un bebé fue rescatado con vida de entre los escombros de una estructura colapsada gracias a la rápida reacción de vecinos que participaban en las labores de búsqueda tras los sismos.

Las imágenes del momento comenzaron a circular en redes sociales pocas horas después del desastre y se convirtieron en uno de los episodios más comentados de una emergencia que, según los reportes preliminares, deja al menos 188 fallecidos y 1520 heridos.

El menor, de acuerdo con los testimonios difundidos desde la zona afectada, fue encontrado sin lesiones visibles y pudo ser sacado de los restos del inmueble gracias al esfuerzo conjunto de habitantes del sector que actuaron antes de la llegada de equipos especializados de rescate.



Video rescate del bebé tras el terremoto en Venezuela

El rescate ocurrió en medio de las tareas de búsqueda emprendidas por residentes de las áreas más golpeadas por los movimientos telúricos.

Según se ve en el video, varias personas comenzaron a remover escombros para localizar posibles sobrevivientes atrapados. Durante esas labores encontraron al bebé con vida y lograron ponerlo a salvo,. al parecer, en lo que sería La Guaira.

Los videos compartidos en plataformas digitales muestran a los habitantes celebrando el hallazgo mientras trasladan al menor fuera de la zona de peligro.

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¿Qué tan fuerte fue el terremoto que golpeó a Venezuela?

El desastre se produjo después de dos terremotos consecutivos que impactaron el norte del país con menos de un minuto de diferencia.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer movimiento alcanzó una magnitud de 7,2 y ocurrió a las 6:04 de la tarde, hora local.

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Pocos segundos después se registró un segundo sismo de magnitud 7,5, considerado uno de los más fuertes documentados en territorio venezolano desde comienzos del siglo XX.

La intensidad de ambos eventos provocó daños en viviendas, edificios, vías y servicios públicos en varias regiones del país.

La Guaira concentra gran parte de la emergencia

Las autoridades y organismos de socorro han identificado al estado de La Guaira como una de las zonas más afectadas por los terremotos.

En esa región, cercana a Caracas y donde se encuentra el principal aeropuerto internacional de Venezuela, se reportaron derrumbes de edificaciones, interrupciones en los servicios y personas atrapadas bajo los escombros.

Habitantes de sectores como Catia La Mar relataron escenas de destrucción y desesperación durante las horas posteriores al desastre.

Algunos vecinos informaron haber escuchado durante horas a personas atrapadas en estructuras colapsadas mientras esperaban la llegada de equipos de rescate.

Caracas también sufrió importantes afectaciones. En sectores como Altamira se reportó el colapso de edificios y daños estructurales en numerosos inmuebles. Muchos residentes pasaron la noche en las calles o dentro de sus vehículos por temor a nuevas réplicas.

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Los testimonios recogidos en distintas zonas de Caracas describen pérdidas materiales, personas desaparecidas y familias que continúan buscando a sus seres queridos.

Entre los principales impactos reportados se encuentran:



Derrumbes parciales y totales de edificios.

Personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Suspensión de actividades comerciales.

Daños en infraestructura estratégica.

Interrupciones en servicios básicos.

Ayuda internacional y estado de emergencia

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia nacional y declaró a La Guaira como zona de desastre.

Según informó el Gobierno, equipos especializados fueron movilizados hacia las áreas más afectadas para reforzar las labores de búsqueda y rescate.

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Además, varios países y organismos internacionales anunciaron apoyo para atender la emergencia. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Chile, México, España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea.