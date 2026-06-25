Terremoto en Venezuela: sube a 235 la cifra de muertos

La crisis humanitaria en Venezuela se agrava drásticamente. El Gobierno nacional elevó a 235 la cifra de muertos y a más de 4.300 el número de heridos provocados por los dos devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el pasado miércoles.

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, confirmó el nuevo balance con corte a las siete de la noche de este jueves. Detalló que los centros asistenciales recibieron alrededor de 235 pacientes que llegaron sin signos vitales o que fallecieron al momento de su ingreso.

La situación es catastrófica en el norte del país, especialmente en el estado costero de La Guaira, vecino a Caracas. En esta región se reporta el colapso de más de 100 edificios y la paralización del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.



Catástrofe estructural en La Guaira

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó que los sectores de Caraballeda y Catia La Mar son los más afectados por los sismos. Las evaluaciones preliminares de infraestructura revelan pérdidas materiales masivas.

El impacto en la zona norte del país incluye los siguientes indicadores de emergencia:



Edificios colapsados: más de 100 estructuras residenciales totalmente destruidas.

más de 100 estructuras residenciales totalmente destruidas. Familias afectadas: se calcula que unas 70.000 familias sufrieron el impacto directo de los movimientos telúricos en el estado.

se calcula que unas 70.000 familias sufrieron el impacto directo de los movimientos telúricos en el estado. Terminal aérea inoperativa: el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país, permanece cerrado debido a daños derivados de los terremotos.

Ante este escenario, Cabello anunció que el pie de fuerza se incrementará de 4.200 a 11.500 funcionarios de seguridad para este viernes. El despliegue incluye a la Guardia Nacional, la Fuerza Armada, la Policía y el Ejército para garantizar el orden.



EE. UU. despliega fuerzas militares para ayuda humanitaria

A raíz de la magnitud de los eventos, las autoridades formalizaron una solicitud de asistencia internacional. El Gobierno de los Estados Unidos anunció el despliegue inmediato de sus fuerzas militares para apoyar las operaciones de socorro rápido.



El comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, detalló que la movilización incluye un buque de transporte anfibio, un buque de combate, aviones de transporte pesado, plataformas de reconocimiento y helicópteros.

Estas fuerzas militares proporcionarán servicios especializados de movilidad para localizar heridos, evaluar daños y entregar asistencia vital. El Departamento de Estado y el Pentágono coordinan la logística de traslado ante la clausura del aeropuerto de Maiquetía.