La plataforma tecnológica que logra localizar a más de 2.300 personas tras el terremoto en Venezuela

En respuesta a la emergencia generada por los recientes sismos en Venezuela, ha nacido "Todos con Venezuela" (todosconvenezuela.com), una plataforma digital diseñada para centralizar y verificar la información sobre personas desaparecidas y encontradas. Gabi Arenas, directora de la Fundación Taller de Aprendizaje para las Artes y la Paz (TAP), explicó en diálogo con Mañanas Blu, que el objetivo es brindar certeza a las familias en medio del caos informativo y la falta de conectividad en el vecino país.

Un buscador indexado para la diáspora

La plataforma surge como una solución a la dispersión de datos en múltiples portales y redes sociales, una situación crítica considerando que Venezuela cuenta con una diáspora de más de 8 millones de personas.

Arenas destacó que muchos reportes de desaparición se debieron inicialmente a fallas en el servicio eléctrico y de internet: “Muchos de esos reportes venían de familiares que están en el extranjero... muchas de las personas que aparecían ahí como desaparecidas no necesariamente son víctimas, sino sencillamente personas que no podían encontrar”.



El sistema funciona como un buscador indexado que cruza datos de diversas fuentes aliadas, permitiendo que, al ingresar un nombre, el usuario sepa si su familiar ha sido localizado u hospitalizado.

Los resultados iniciales son contundentes: “En el transcurso de las casi 20 horas que la plataforma tiene al aire, ya hemos logrado encontrar más de 2,300 personas y hemos conectado físicamente a 200 personas con sus familias”.

Terremoto en Venezuela AFP

Verificación en el terreno y discrepancia de cifras

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A diferencia de otros portales, "Todos con Venezuela" cuenta con el respaldo de 36 organizaciones de la sociedad civil y voluntarios que visitan hospitales y morgues para verificar la información manualmente.

Esta labor ha revelado una realidad distinta a la oficial. Mientras el gobierno reporta 2.980 heridos, la plataforma registra más de 11.300. Arenas aclaró esta diferencia: “Nuestra cifra de heridos aumenta a 11,300 personas... porque nosotros estamos reportando de hospitales públicos, privados, centros de salud y atención en áreas de emergencia que estableció la sociedad civil”.

El registro incluye víctimas indirectas como personas con ataques de asma por el polvo de los derrumbes o infartos por el impacto emocional.

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El clamor por un canal humanitario

A pesar del éxito tecnológico, la ayuda física enfrenta barreras políticas. La organización ha recaudado 40.000 toneladas de insumos médicos que no se consiguen en Venezuela, pero carecen de los permisos de aterrizaje y tránsito por parte de las autoridades de ambos países.

“No estamos pidiendo dinero... Necesitamos que las autoridades tengan voluntad política y nos permitan pasar”, sentenció Arenas, señalando que ni la cancillería colombiana ni las autoridades venezolanas han respondido a sus comunicaciones para facilitar la entrada de médicos y medicinas críticas.

La plataforma también ofrece asistencia psicológica y médica en línea con más de 260 profesionales voluntarios, esperando que se habiliten los corredores necesarios para salvar vidas en el territorio.

Escuche aquí la entrevista: