Nueve municipios del Cesar presentan desabastecimiento de agua por el Fenómeno del Niño

La falta de lluvias y las altas temperaturas mantienen encendidas las alertas en el Cesar, donde las autoridades hacen un monitoreo permanente ante el desabastecimiento de agua que ya afecta a varios municipios del departamento.

En el sur del Cesar, por ejemplo, están afectados los municipios de Río de Oro, San Alberto, Aguachica y La Gloria, mientras que en el centro del departamento hay desabastecimiento en Codazzi, La Paz, Astrea, Bosconia, El Copey y El Paso.

Petra Romero, jefe de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, indicó que han tenido que ayudar a las comunidades con la entrega de agua en carrotanques para que puedan suplir algunas necesidades básicas.

“Varios municipios que nos han manifestado su situación por falta de agua ya se encuentran en desabastecimiento. Y, obviamente, este fenómeno de El Niño para poder minimizar los riesgos que hoy se presentan, toca trabajar de manera articulada los municipios con sus empresas prestadoras de servicio, con los campesinos, con el sector agrícola y el sector ganadero para poder enfrentar la situación", expresó Romero.



Además, el Ideam mantiene vigilancia por niveles bajos del río Magdalena en los tramos Gamarra–La Gloria y La Gloria–El Banco, una condición que puede restringir la captación de agua para acueductos.

Este panorama se suma al registrado en Sucre donde campesinos de los 26 municipios de ese departamento, afirman que sus cultivos se han secado por falta de agua y ni qué decir del sur del Atlántico donde unas 3.000 hectáreas de tierra no han podido ser cultivadas.