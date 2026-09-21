Centro Cultural de Cali avanza en su recuperación tras daños por el terremoto

El Centro Cultural de Cali avanza en su proceso de recuperación luego de las afectaciones que dejó el sismo del pasado 10 de agosto. La Alcaldía Distrital adelanta trabajos de protección, evaluación y primeros auxilios para garantizar la seguridad en el inmueble y definir las siguientes etapas de su restauración.

Las principales afectaciones identificadas se concentran en muros de mampostería de ladrillo que hacen parte de las fachadas y no de la estructura principal del edificio. Tras el movimiento telúrico se realizaron inspecciones para determinar el alcance de los daños y posteriormente comenzaron los diagnósticos patológicos y estructurales.

Como medida preventiva, se instalaron cerramientos y estructuras de protección en las zonas consideradas de riesgo, especialmente en los sectores donde existen ladrillos con fisuras o posibilidades de desprendimiento.

“Durante este mes hemos realizado inspecciones al edificio que nos han permitido identificar cuáles son las afectaciones en la mampostería que pueden representar un riesgo y cómo podemos iniciar las adecuaciones mínimas para garantizar la seguridad en el Centro Cultural y sus alrededores”, explicó Edwin Quiñonez, jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Cultura.



Dentro de los trabajos de primeros auxilios se adelanta el desmonte controlado de los muros afectados y el apuntalamiento de las áreas que presentan algún tipo de riesgo.

Los ladrillos que son retirados pasan por un proceso de limpieza, clasificación e inventario. Las piezas son almacenadas de acuerdo con el sector específico del edificio del que fueron desmontadas, con el objetivo de establecer cuáles pueden ser reintegradas durante la restauración.

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El proceso tiene una particular importancia debido al valor patrimonial del Centro Cultural de Cali, diseñado por el reconocido arquitecto colombiano Rogelio Salmona, junto con Pedro Mejía, Raúl H. Ortiz y Jaime Vélez.

El inmueble está declarado Bien de Interés Cultural Municipal, Nivel 1, con categoría de Conservación Integral. Esto significa que las futuras intervenciones deberán preservar las características arquitectónicas y materiales que hacen parte de su identidad.

Como parte del proceso, se realizó además un recorrido por el Centro Cultural con familiares de Rogelio Salmona, arquitectos, ingenieros, representantes del sector constructor y profesionales del equipo de Infraestructura Cultural de la Secretaría de Cultura.

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Durante la visita se revisaron las condiciones actuales del inmueble y las áreas afectadas, información que servirá como insumo para determinar las intervenciones que deberán ejecutarse.

La Administración Distrital espera avanzar durante lo que resta de 2026 con las adecuaciones mínimas y los primeros auxilios, mientras continúa con los estudios y diagnósticos necesarios para definir la restauración integral.

“Esperamos avanzar en lo que queda del año con las adecuaciones mínimas y los primeros auxilios, y tener la seguridad de que el proceso de restauración cubra cada uno de los espacios afectados que hoy se encuentran inhabilitados, para que pronto el Centro Cultural pueda estar nuevamente al servicio de la comunidad”, señaló Quiñones.

La Secretaría de Cultura indicó que continuará con las labores técnicas priorizando la seguridad de quienes transitan por el sector y la conservación del valor arquitectónico y patrimonial del Centro Cultural de Cali.