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Comunidad vecina a edificios en riesgo en Cali piden celeridad en demoliciones

La ciudadanía teme que un nuevo sismo destruya completamente esas estructuras ya facturadas por el terremoto del 10 de agosto.

Edificio Arábico en Cali.
Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Si bien ya comenzaron las demoliciones controladas en dos de los 17 edificios ya definidos por la Alcaldía de Cali que corren mayor riesgo de colapso, la realidad es que muchas personas aún permanecen atemorizadas por la inestabilidad de otras estructuras que están afectadas, pero no se ha confirmado si serán intervenidas o no.

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La gran mayoría están ubicadas en el sur de la ciudad, la zona más impactada por el terremoto. Por ejemplo el edificio Arábico, ubicado en la calle 5ta. con Carrera 66, con cada temblor que se sigue registrando, poco a poco se va deteriorando más, y así se encuentran otros sitios en la comuna 19.

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"El edificio 'Gracias a Dios' y la unidad residencial 'Refugio Campestre', ambos están en el sector de la calle Segunda A con 66B en el barrio El Refugio y por supuesto, el edificio Arábico, en un sector muy visible, comercial y transitado. Esperamos que nos puedan apoyar en esta labor para que esto pueda ser intervenido lo más pronto posible, porque si se llegan a caer estos edificios, pues van a afectar a propiedades de alrededor, a negocios, a comercios y a vecinos.", indicó Carlos Ortiz, es edil de la comuna 19.

Sin embargo el sur no es el único sector que tiene construcciones en riesgo, en el barrio Bretaña en la comuna 9, la comunidad completa más de cuatro semanas pidiendo la intervención a un edificio de cuatro pisos que desde el 10 de agosto poco a poco se ha ido inclinando.

"Debido a que esta estructura está en peligro inminente de que caiga no solamente sobre el fluido eléctrico, sino también sobre las otras viviendas que están aledañas a esta casa, que tiene una inclinación bastante preocupante, por lo tanto seguimos haciendo ese llamado para que la demolición controlada se haga en el menor tiempo posible a fin de evitar otros riesgos inminentes para la comunidad", explicó Mónica Ramírez, es edil de la comuna 9.

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También en esta comuna están pidiendo el cerramiento seguro del hotel La Luna, que actualmente no tiene ninguna cinta alrededor, situación que pone en riesgo a transeúntes y conductores.

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En cuanto a la inspección de otros edificios de la ciudad, el equipo de ingenieros sigue en la tarea, y recientemente visitaron el sector de Chiminangos, donde verificaron que la mayoría de los 80 edificios no corre riesgo de colapso, aseguran que aún se deben adelantar más estudios técnicos, sin embargo, en la primera verificación se descartó la necesidad de demoler.

Actualmente hay dos edificios que están siendo intervenidos: El motel molino rojo, en la autopista Suroriental y el conjunto residencial Guadalupe en el barrio Cuarto de Legua. Otras edificaciones que ya tienen luz verde para su demolición son el edificio Archinié, el hotel metrópolis plaza y el multifamiliar Los Laureles, todos ubicados en el barrio Los Cámbulos.

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