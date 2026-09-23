Encontraron sin vida a dos mineros en un yacimiento de carbón en Titiribí, Antioquia

Dos trabajadores fueron hallados sin vida durante la madrugada de este miércoles al interior de la mina de carbón La Colina, ubicada en el municipio de Titiribí, mientras cumplían sus labores.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Aníbal Henao y Santiago Arredondo Atehortúa, ambos oriundos del vecino municipio de Amagá.

Tras la alerta por la emergencia, un equipo de Salvamento Minero se desplazó hasta el lugar para atender la situación, aunque los operarios ya no presentaban signos vitales.

Las circunstancias y causas que rodearon el hecho por ahora no están claras y se encuentran en materia de investigación por parte de las autoridades competentes para determinar lo ocurrido al interior de la mina. Entre tanto, la administración municipal expresó su solidaridad con los familiares y allegados de los mineros fallecidos.