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Extienden hasta finales de 2027 exploración de proyecto Quebradona en el Suroeste de Antioquia

La iniciativa de extracción de cobra sigue archivada por la ANLA, pero recibió luz verde para estudios geológicos, ambientales y del recurso hídrico en Jericó y Támesis.

335202_BLU Radio. AngloGold Ashanti respondió sobre proyecto minero en Jericó / Foto: AngloGold Ashanti
Suroeste de Antioquia.
Foto: AngloGold Ashanti
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

La Agencia Nacional de Minería autorizó la prórroga de la etapa de exploración del proyecto Quebradona de AngloGold Ashanti, que se extenderá hasta el 8 de diciembre de 2027. Con esta decisión, la entidad viabiliza y reactiva la continuidad del proyecto y de las actividades previstas para esta fase.

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A través de un comunicado, la Agencia señaló que la determinación se tomó después de revisar sus argumentos de manera integral la información técnica y jurídica del proyecto, pese a que en abril de 2022 la ANLA había ratificado su archivo.

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“Este análisis permitió establecer que aún deben realizarse actividades de exploración necesarias para conocer con mayor precisión las características del territorio y consolidar la información requerida para su desarrollo”, resaltó el comunicado.

Durante este periodo, la compañía deberá completar los estudios geológicos, ambientales y del recurso hídrico, entre otros análisis especializados. Estos trabajos permitirán profundizar en el conocimiento del área y contar con información más completa para definir los siguientes pasos del proyecto.

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La Agencia Nacional de Minería continuará realizando el seguimiento al proyecto para verificar el cumplimiento de estas obligaciones.

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Así mismo, la compañía deberá presentar una estrategia de relacionamiento con las comunidades de Jericó y Támesis, con el propósito de fortalecer el diálogo, mantener informados a los habitantes y acompañar el desarrollo de las actividades en el territorio.

“Esta decisión se enmarca en el propósito de la nueva administración de fortalecer la articulación con las empresas privadas del sector minero”, indicó el comunicado.

Para la Agencia el trabajo coordinado con el sector empresarial es fundamental para impulsar proyectos responsables, generar empleo, atraer inversión y crear nuevas oportunidades de desarrollo para las regiones y el país.  

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