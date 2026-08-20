Radican proyecto de acuerdo para modificar parcialmente el POT en Medellín

Comenzó en el Concejo de Medellín uno de los debates más importantes para el cabildo distrital de los últimos años y que definirá cual será el derrotero para el futuro urbanístico de la capital de Antioquia, ya que la Alcaldía de Medellín radicó la revisión de mediano plazo al Plan de Ordenamiento Territorial.

La directora del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, Luz Ángela González, explicó que el POT define cómo debe crecer la ciudad de forma ordenada dándole paso al progreso y la modernidad con calidad de vida para los habitantes, por lo que la iniciativa viene respaldada con un amplio proceso de socialización.

"Ha sido un proceso de más de dos años de trabajo técnico, jurídico y participativo. Durante este tiempo, se desarrollaron las etapas de diagnóstico y formulación, y recogimos muchos aportes de la ciudadanía a través de las diferentes rutas de participación", destacó la funcionaria.

Para la administración distrital la meta con la revisión del POT es modernizar las normas de construcción, que estará ligado al desarrollo comercial y recreacional, así como al trazado de nuevas avenidas y calles para extender los sistemas de transporte.



Así, la intención del alcalde Federico Gutiérrez es modificar el 80% del POT actual con el que se buscará habilitar suelo ara el desarrollo habitacional, en franjas como la del sector industrial de Guayabal, desde Industriales hasta Itagüí, o la del centro.

"Ahora iniciamos esta etapa en el Concejo Distrital, donde el proyecto de acuerdo será estudiado y discutido durante un periodo máximo de 90 días, a través de las comisiones de estudio, debate, sesiones plenarias y un cabildo abierto donde podrá participar la ciudadanía", añadió.

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Antes de ser presentada la iniciativa al cabildo distrital, la modificación al POT estuvo bajo estudios técnicos para el desarrollo del diagnóstico y redacción de un contenido base que fue sometido en fase de concertación ambiental y consulta ciudadana.

El 20% del actual POT no se revisará, así está contemplado en la iniciativa de la Alcaldía de Medellín, y se mantendrá el modelo de ocupación, las áreas de intervención estratégicas y patrimoniales, la clasificación de los suelos y la delimitación de las zonas de protección.