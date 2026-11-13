En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Atentado en Cali
Papa León XIV
Giro en caso talio
Fondo milagro
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Rosalía, Milo J y Karol G brillaron en los Latin Grammy 2026: conozca todos los ganadores

Rosalía, Milo J y Karol G brillaron en los Latin Grammy 2026: conozca todos los ganadores

La ceremonia celebrada en Las Vegas reconoció lo mejor de la música latina en diferentes géneros. Alejandro Sanz y Fonseca también estuvieron entre los artistas premiados.

Rosalía, Milo J y Karol G en los Latin Grammy 2026
Rosalía, Milo J y Karol G en los Latin Grammy 2026.
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

La española Rosalía y el joven compositor argentino Milo J triunfaron este jueves en la 27.ª edición de los Grammy Latinos, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La ceremonia, considerada una de las más importantes de la música latina, reconoció a los artistas y compositores destacados del año en diferentes géneros y categorías.

Últimas noticias

Murió la actriz colombiana Cata Fernández
Entretenimiento

Murió reconocida actriz colombiana a los 24 años tras luchar contra el cáncer: esto se sabe

Daddy Yankee.jpg
Entretenimiento

Daddy Yankee recibe el Persona del Año en Latin Grammy: Feid y J Balvin lo homenajearon

Publicidad

A continuación, la lista de los ganadores en las principales categorías de los Grammy Latinos:

Principales categorías

  • Álbum del año: 'LUX (Complete Works)' – Rosalía.
  • Grabación del año: 'Niño' – Milo J.
  • Canción del año: 'La Perla' – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins (Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia).
  • Mejor nuevo artista: ARIA VEGA.
  • Compositor del año: Sara Schell.
  • Productor del año: Édgar Barrera.

Categorías de pop

  • Mejor canción pop: 'La Perla' – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia.
  • Mejor álbum contemporáneo de pop: '¿Y Ahora Qué +' – Alejandro Sanz.
  • Mejor álbum de pop tradicional: 'Yo Canto 2' – Laura Pausini.

Categorías de música urbana

  • Mejor álbum de música urbana: 'Tropicoqueta' – KAROL G.
  • Mejor interpretación urbana: 'Gil' – Milo J ft. Trueno.
  • Mejor canción urbana: 'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66' – Santiago Alvarado, Bizarrap y Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee).
  • Mejor interpretación de reguetón: 'Verano Rosa' – KAROL G ft. Feid.

Categorías de rock y música alternativa

  • Mejor álbum de rock: 'Shine' – Fito Páez.
  • Mejor canción de rock: 'Ego' – Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal y Paulina Villarreal (The Warning).
  • Mejor canción pop/rock: 'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día' – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL y Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting).
  • Mejor álbum de música alternativa: 'LUX (Complete Works)' – Rosalía.

Categorías de música tropical

  • Mejor álbum de salsa: 'El Alma En Clave' – Luis Enrique.
  • Mejor álbum de merengue/bachata: 'Chula' – Techy.
  • Mejor álbum tropical tradicional: 'Íntimo (En Vivo)' – Gilberto Santa Rosa.
  • Mejor álbum de música tropical contemporáneo: 'Antes que el tiempo se vaya' – Fonseca.

Otras categorías

  • Mejor canción en lengua portuguesa: 'Viver e Morrer De Amor Na América Latina' – Johnny Hooker (Johnny Hooker y Ney Matogrosso).
  • Mejor video musical corto: 'Sauvignon Blanc' – Rosalía; Noah Dillon (dirección) y Laura Elizabeth Seydel (producción).
  • Mejor video en formato largo: 'FREE SPIRITS (The Film)' – CA7RIEL & Paco Amoroso; Ferran Echegaray y Ferina (dirección); Jean-Baptiste Fusil, Ellie Loarca y Francisco Wechsler (producción).
Relacionados

Latin Grammy

Premios Grammy

Karol G

Rosalía

Publicidad

Publicidad

Publicidad