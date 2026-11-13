Rosalía, Milo J y Karol G brillaron en los Latin Grammy 2026: conozca todos los ganadores

La española Rosalía y el joven compositor argentino Milo J triunfaron este jueves en la 27.ª edición de los Grammy Latinos, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos.

La ceremonia, considerada una de las más importantes de la música latina, reconoció a los artistas y compositores destacados del año en diferentes géneros y categorías.

Publicidad

A continuación, la lista de los ganadores en las principales categorías de los Grammy Latinos:

Principales categorías

Álbum del año: 'LUX (Complete Works)' – Rosalía.

'LUX (Complete Works)' – Rosalía. Grabación del año: 'Niño' – Milo J.

'Niño' – Milo J. Canción del año: 'La Perla' – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins (Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia).

'La Perla' – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins (Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia). Mejor nuevo artista: ARIA VEGA.

ARIA VEGA. Compositor del año: Sara Schell.

Sara Schell. Productor del año: Édgar Barrera.

Categorías de pop

Mejor canción pop: 'La Perla' – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia.

'La Perla' – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia. Mejor álbum contemporáneo de pop: '¿Y Ahora Qué +' – Alejandro Sanz.

'¿Y Ahora Qué +' – Alejandro Sanz. Mejor álbum de pop tradicional: 'Yo Canto 2' – Laura Pausini.

Categorías de música urbana

Mejor álbum de música urbana: 'Tropicoqueta' – KAROL G.

'Tropicoqueta' – KAROL G. Mejor interpretación urbana: 'Gil' – Milo J ft. Trueno.

'Gil' – Milo J ft. Trueno. Mejor canción urbana: 'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66' – Santiago Alvarado, Bizarrap y Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee).

'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66' – Santiago Alvarado, Bizarrap y Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee). Mejor interpretación de reguetón: 'Verano Rosa' – KAROL G ft. Feid.

Categorías de rock y música alternativa

Mejor álbum de rock: 'Shine' – Fito Páez.

'Shine' – Fito Páez. Mejor canción de rock: 'Ego' – Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal y Paulina Villarreal (The Warning).

'Ego' – Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal y Paulina Villarreal (The Warning). Mejor canción pop/rock: 'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día' – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL y Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting).

'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día' – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL y Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting). Mejor álbum de música alternativa: 'LUX (Complete Works)' – Rosalía.

Categorías de música tropical

Mejor álbum de salsa: 'El Alma En Clave' – Luis Enrique.

'El Alma En Clave' – Luis Enrique. Mejor álbum de merengue/bachata: 'Chula' – Techy.

'Chula' – Techy. Mejor álbum tropical tradicional: 'Íntimo (En Vivo)' – Gilberto Santa Rosa.

'Íntimo (En Vivo)' – Gilberto Santa Rosa. Mejor álbum de música tropical contemporáneo: 'Antes que el tiempo se vaya' – Fonseca.

Otras categorías