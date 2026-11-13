Rosalía, Milo J y Karol G brillaron en los Latin Grammy 2026: conozca todos los ganadores

Actualizado: 13 de nov, 2026
La española Rosalía y el joven compositor argentino Milo J triunfaron este jueves en la 27.ª edición de los Grammy Latinos, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos.
La ceremonia, considerada una de las más importantes de la música latina, reconoció a los artistas y compositores destacados del año en diferentes géneros y categorías.
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A continuación, la lista de los ganadores en las principales categorías de los Grammy Latinos:
Principales categorías
- Álbum del año: 'LUX (Complete Works)' – Rosalía.
- Grabación del año: 'Niño' – Milo J.
- Canción del año: 'La Perla' – Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins (Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia).
- Mejor nuevo artista: ARIA VEGA.
- Compositor del año: Sara Schell.
- Productor del año: Édgar Barrera.
Categorías de pop
- Mejor canción pop: 'La Perla' – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia.
- Mejor álbum contemporáneo de pop: '¿Y Ahora Qué +' – Alejandro Sanz.
- Mejor álbum de pop tradicional: 'Yo Canto 2' – Laura Pausini.
Categorías de música urbana
- Mejor álbum de música urbana: 'Tropicoqueta' – KAROL G.
- Mejor interpretación urbana: 'Gil' – Milo J ft. Trueno.
- Mejor canción urbana: 'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66' – Santiago Alvarado, Bizarrap y Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee).
- Mejor interpretación de reguetón: 'Verano Rosa' – KAROL G ft. Feid.
Categorías de rock y música alternativa
- Mejor álbum de rock: 'Shine' – Fito Páez.
- Mejor canción de rock: 'Ego' – Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal y Paulina Villarreal (The Warning).
- Mejor canción pop/rock: 'Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día' – Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL y Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting).
- Mejor álbum de música alternativa: 'LUX (Complete Works)' – Rosalía.
Categorías de música tropical
- Mejor álbum de salsa: 'El Alma En Clave' – Luis Enrique.
- Mejor álbum de merengue/bachata: 'Chula' – Techy.
- Mejor álbum tropical tradicional: 'Íntimo (En Vivo)' – Gilberto Santa Rosa.
- Mejor álbum de música tropical contemporáneo: 'Antes que el tiempo se vaya' – Fonseca.
Otras categorías
- Mejor canción en lengua portuguesa: 'Viver e Morrer De Amor Na América Latina' – Johnny Hooker (Johnny Hooker y Ney Matogrosso).
- Mejor video musical corto: 'Sauvignon Blanc' – Rosalía; Noah Dillon (dirección) y Laura Elizabeth Seydel (producción).
- Mejor video en formato largo: 'FREE SPIRITS (The Film)' – CA7RIEL & Paco Amoroso; Ferran Echegaray y Ferina (dirección); Jean-Baptiste Fusil, Ellie Loarca y Francisco Wechsler (producción).