El próximo 23 de noviembre se realizará la audiencia preparatoria del juicio oral contra el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez Gómez, investigado por presunta compra de votos y soborno a testigos durante la campaña electoral de 2023, en la que resultó elegido con 71.183 votos.

La Fiscalía lo acusa de haber estructurado, desde junio de 2023, una organización para comprar votos por entre $100.000 y $150.000, mediante listas de electores, llamadas telefónicas y fichos que eran utilizados para controlar los pagos en las denominadas ‘casas amigas’, ubicadas cerca de los puestos de votación.

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Según los escritos de acusación, también se habrían ofrecido contratos, materiales de construcción y beneficios educativos para comprometer el voto. La Fiscalía sostiene, además, que hubo ofrecimientos de dinero y contratos a testigos para que entregaran las pruebas de las denuncias y se retractaran.

El 23 de noviembre será la audiencia preparatoria del juicio oral contra el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por presunta compra de votos en las elecciones de 2023, en las que obtuvo más de 71 mil votos #MañanasBlu pic.twitter.com/daFvs7P5Qi — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 19, 2026

Jonathan Vásquez deberá responder por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, constreñimiento al sufragante y soborno a testigos.

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En el proceso judicial también están vinculados Maycol Brando Vásquez Gómez y Ariel de Jesús Zambrano González, entonces candidato al Concejo, por concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

Alcalde de Barrancabermeja rechaza acusación de corrupción del presidente De La Espriella #MañanasBlu https://t.co/julzHHyWJk — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 19, 2026

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El ente acusador relaciona más de 100 testigos y cuenta con fichos, videos, audios, fotografías de certificados electorales, conversaciones de WhatsApp y análisis de teléfonos celulares como elementos de prueba. Las acusaciones deberán ser debatidas en el proceso judicial que comienza el lunes 23 de noviembre.

El alcalde de Barrancabermeja debe enfrentar este juicio en medio de otro escándalo por presunta corrupción por supuestas irregularidades en el manejo de $119.000 millones en regalías.

